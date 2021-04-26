Основные места съемок сериала Дом дракона
- Монсанту, Каштелу-Бранку, Португалия
- Хорватия
- Сент-Майклс-Маунт, Корнуолл, Англия, Великобритания
- Касерес, Эстремадура, Испания
- Корнуолл, Англия, Великобритания
- Ла-Калахорра, Гранада, Андалусия, Испания
- Кастлтон, Дербишир, Англия, Великобритания
- Трухильо, Касерес, Эстремадура, Испания
- Холиуэлл-Бэй, Ньюквей, Корнуолл, Великобритания
- Льорет-де-Мар, Жирона, Каталония, Испания
- Лагерь Цезаря, Олдершот, графство Хэмпшир, Англия, Великобритания
- Испания
- Площадь Санта-Мария, Касерес, Эстремадура, Испания
- Сады Санта-Клотильды, Льорет-де-Мар, Жирона, Каталония, Испания
- Лос-Анджелес, Калифорния, США