Киноафиша Сериалы Дом дракона Места съёмок

Места и даты съемок сериала Дом дракона

Основные места съемок сериала Дом дракона

  • Монсанту, Каштелу-Бранку, Португалия
  • Хорватия
  • Сент-Майклс-Маунт, Корнуолл, Англия, Великобритания
  • Касерес, Эстремадура, Испания
  • Корнуолл, Англия, Великобритания
  • Ла-Калахорра, Гранада, Андалусия, Испания
  • Кастлтон, Дербишир, Англия, Великобритания
  • Трухильо, Касерес, Эстремадура, Испания
  • Холиуэлл-Бэй, Ньюквей, Корнуолл, Великобритания
  • Льорет-де-Мар, Жирона, Каталония, Испания
  • Лагерь Цезаря, Олдершот, графство Хэмпшир, Англия, Великобритания
  • Испания
  • Площадь Санта-Мария, Касерес, Эстремадура, Испания
  • Сады Санта-Клотильды, Льорет-де-Мар, Жирона, Каталония, Испания
  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Особняк принца Дэймона Таргариена в Пентосе
Замок в Ла-Калахорра, провинция Гранада, Андалусия, Испания
Студия
Студия Warner Bros. Leavesden, Уорнер-драйв, Ливзден, Уотфорд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
внешние сцены
Касерес, Эстремадура, Испания
внешние сцены
Монсанту, Каштелу-Бранку, Португалия
Лестница Харренхолла и экстерьеры
Карьер Динорвиг, Гуинедд, Уэльс, Великобритания
Даты съемок сериала Дом дракона

  • 26 апреля 2021
  • 11 апреля 2023 - 29 сентября 2023
  • 31 марта 2025
