Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»

Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»

16 сентября 2025 15:20
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»

Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.

После церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» глава канала HBO и стрим-сервиса HBO Max Кейси Блойс дал обстоятельное интервью ресурсу Deadline, поделившись массой эксклюзивной информации.

Так, Блойс поведал, что долгожданный третий сезон хитовой подростковой драмы «Эйфория» должен стартовать весной 2026 года. К главным ролям вернутся Зендея, Сидни Суини и другие главные звезды.

Ожидается, что третий сезон «Дома Дракона» начнет выходить ранним летом 2026 года. В то же время премьера «Рыцаря Семи королевств», еще одного спин-оффа «Игры престолов», намечена на январь 2026 года. Сезон будет включать шесть эпизодов.

Также Блойс подтвердил, что местом действия четвертого сезона «Белого лотоса» станет Франция.

Ранее появилась информация, что в пятом сезоне антологии «Настоящий детектив» на главную роль рассматривается Николас Кейдж. Комментируя этот слух, Блойс дипломатично заявил: «Не могу ничего сказать по этому поводу, но я большой поклонник Ника». Действие новой части развернется в штате Нью-Йорк в районе залива Джамейка.

Релиз четвертого сезона «Индустрии» назначен на январь 2026 года. Спин-офф «Теории большого взрыва» под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» тоже должен выйти в 2026 году, но приблизительная дата пока не установлена.

Блойс допустил, что «Пингвин» с Колином Фарреллом получит второй сезон, поскольку у шоураннеров Мэтта Ривза и Лорен Лефранк есть идеи по этому поводу. Наконец, Блойс выразил надежду, что неожиданный хит «Больница Питт» станет образцом для других проектов HBO. Второй сезон «Больницы Питт» начнет выходить в январе 2026 года.

Фото: HBO
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стали известны победители премии «Эмми-2025» Стали известны победители премии «Эмми-2025» Читать дальше 15 сентября 2025
Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Читать дальше 16 сентября 2025
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Читать дальше 15 сентября 2025
Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3» Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3» Читать дальше 17 сентября 2025
«Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение» «Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение» Читать дальше 17 сентября 2025
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 17 сентября 2025
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Читать дальше 17 сентября 2025
«Если в сериале много детей, то эта тусовка будет интересной!»: актеры Катя Червова и Павел Рассомахин — о съемках комедийного сериала «Одни дома» «Если в сериале много детей, то эта тусовка будет интересной!»: актеры Катя Червова и Павел Рассомахин — о съемках комедийного сериала «Одни дома» Читать дальше 17 сентября 2025
Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше