Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»

Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.

После церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» глава канала HBO и стрим-сервиса HBO Max Кейси Блойс дал обстоятельное интервью ресурсу Deadline, поделившись массой эксклюзивной информации.

Так, Блойс поведал, что долгожданный третий сезон хитовой подростковой драмы «Эйфория» должен стартовать весной 2026 года. К главным ролям вернутся Зендея, Сидни Суини и другие главные звезды.

Ожидается, что третий сезон «Дома Дракона» начнет выходить ранним летом 2026 года. В то же время премьера «Рыцаря Семи королевств», еще одного спин-оффа «Игры престолов», намечена на январь 2026 года. Сезон будет включать шесть эпизодов.

Также Блойс подтвердил, что местом действия четвертого сезона «Белого лотоса» станет Франция.

Ранее появилась информация, что в пятом сезоне антологии «Настоящий детектив» на главную роль рассматривается Николас Кейдж. Комментируя этот слух, Блойс дипломатично заявил: «Не могу ничего сказать по этому поводу, но я большой поклонник Ника». Действие новой части развернется в штате Нью-Йорк в районе залива Джамейка.

Релиз четвертого сезона «Индустрии» назначен на январь 2026 года. Спин-офф «Теории большого взрыва» под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» тоже должен выйти в 2026 году, но приблизительная дата пока не установлена.

Блойс допустил, что «Пингвин» с Колином Фарреллом получит второй сезон, поскольку у шоураннеров Мэтта Ривза и Лорен Лефранк есть идеи по этому поводу. Наконец, Блойс выразил надежду, что неожиданный хит «Больница Питт» станет образцом для других проектов HBO. Второй сезон «Больницы Питт» начнет выходить в январе 2026 года.