Съемки второго сезона «Дома Дракона» стартуют в марте

Производственный еженедельник Production List, где зачастую публикуется достоверная или, по крайней мере, приближенная к реальности информация, поделился точной датой старта съемок второго сезона «Дома Дракона». Согласно предоставленным сведениям, работа над продолжением темного фэнтези по роману «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина начнется 6 марта. В списке локаций пока упоминаются только столица Великобритании и Испания.

В свежих эпизодах саги о драконьих всадниках будет показано, к чему приведет злодеяние принца Эймонда (Юэн Митчелл), который непреднамеренно убил юного Люцериса (Эллиот Грихо), сына Рейниры (Эмма Д’Арси). Из-за данного инцидента вражда между королевскими домами усилится и дойдет до предела, в результате чего легендарная династия Таргариенов окажется на грани вымирания.

Шоураннером второго сезона «Дома Дракона» выступает Райан Кондал. Его коллега Мигель Сапочник, значившийся сорежиссером и шоураннером стартового сезона, в создании новых серий не участвует. Кинематографист мирно покинул проект, но различные инсайдеры настаивают на разногласиях с HBO, потому что телесеть отказалась включить его супругу Алексис Рабен в состав исполнительных продюсеров сериала. Предполагается, что один из эпизодов продолжения поставит постоянный режиссер «Игры престолов» Алан Тейлор, также снявший одну серию «Дома Дракона».

Второй сезон «Дома Дракона» выйдет на HBO не раньше 2024 года.