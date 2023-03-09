От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»

Номинация: «Лучшая музыка»

Новое детище Тима Бертона о мрачной и не по годам сообразительной Уэнсдэй Аддамс в первую же неделю побило рекорд по количеству просмотров на Netflix. И хотя история о расследовании жутких преступлений, которое Уэнсдэй ведет в стенах академии Невермор, некоторым поклонникам оригинальных Аддамсов показалось чересчур прилизанным и сильно уступающим канону, сложно отрицать, что сериал стал настоящим феноменом, а танец Уэнсдэй на Вороньем балу — главным трендом 2022 года. Помимо зажегшейся звезды Дженны Ортеги и потрясающей постановки, которая погружает зрителя в чудаковатую атмосферу сериала, нельзя не отметить работу давнего соратника Бертона Дэнни Эльфмана, чья завораживающая музыка играет в «Уэнсдэй» особую роль.

Уэнсдэй

Номинация: «Лучшая работа художника-постановщика»

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо известен своей тягой к мрачным сказкам и особой любовью к всевозможным монстрам. И хотя в случае с «Кабинетом редкостей» режиссер выступает шоураннером и продюсером проекта, а все 8 новелл хоррор-антологии были сняты разными режиссерами, создателям удалось сохранить характерную для дель Торо атмосферу ужаса и его узнаваемую стилистику. В итоге каждая новелла — будь то готическая экранизация Лавкрафта или неоновый трип из 1980-х — скрупулезно погружает зрителя в созданный на экране мир и пробирает до мурашек.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Номинация: «Лучшие визуальные эффекты»

Долгожданный приквел « Игры престолов », рассказывающий о борьбе Таргариенов за власть, вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Одни хвалили сериал за хорошую актерскую игру и впечатляющий визуал, другие — ругали за недостаточную проработку персонажей и слишком явное стремление перегнать оригинальный сериал. Тем не менее зрители сходятся во мнении, что визуальная часть сериала заслуживает высших похвал — декорации, костюмы, спецэффекты действительно поражают воображение своим масштабом и тщательной проработкой.

Дом Дракона

Номинация: «Лучший дизайн костюмов»

2022 год для Netflix выдался урожайным на мошенников самого разного калибра. Документальный фильм « Аферист из Tinder » об израильском мошеннике Саймоне Леваеве, выманивающем деньги у женщин с сайта знакомств, стал настоящим хитом. Еще одним хитом стал мини-сериал, снятый по мотивам реальной истории аферистки Анны Сорокиной, несколько лет выдававшей себя за богатую наследницу Анну Делви и жившей исключительно за счет состоятельных приятелей. Естественно, роскошная жизнь не может обойтись без роскошных нарядов. Художники по костюмам Лин Паоло и Лора Фрекон дотошно изучили биографию Сорокиной, чтобы достоверно воссоздать гардероб мошенницы, разгуливающей в гламурных нарядах от Dior и Alexander McQueen.

Изобретая Анну

Номинация: «Лучшая женская роль»

Биографический сериал «Пэм и Томми» оказался в центре внимания еще задолго до своего выхода. Еще бы! Ведь его отправной точкой стал знаменитый скандал, когда секс-видео с участием Памелы Андерсон и ее мужа, рок-музыканта Томми Ли, стало достоянием общественности. Сама Памела Андерсон категорически отказалась сотрудничать с создателями сериала, несмотря на все заверения в искренности их намерений и желании показать историю максимально тактично и достоверно. Наибольшей похвалы удостоилась актерская игра Лили Джеймс , чье перевоплощение порой даже пугает: настолько актриса вжилась в образ секс-дивы 90-х.

Пэм и Томми

Номинация: «Лучшая мужская роль»

Шпионский триллер, снятый по мотивам одноименного романа британского писателя Мика Херрона, рассказывает об отделе, куда провинившихся агентов британской контрразведки отправляют заниматься скучной бумажной работой, пока героям не выпадает шанс взяться за по-настоящему опасное и запутанное дело. Остроумного и эксцентричного начальника отдела Джексона Лэма сыграл оскароносный Гэри Олдман , чью выдающуюся работу критики и зрители называют главным достоинством сериала.

Медленные лошади

Номинация: «Лучшая мужская роль»

Криминальный триллер «Черная птица» снят по автобиографической книге знаменитого преступника Джеймса Кина «Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления». В 1990-е Кин был осужден за распространение наркотиков, но вскоре получил необычное предложение. Сотрудники ФБР пообещали сократить Кину срок, если ему удастся вывести своего сокамерника, подозреваемого в серии убийств, на чистую воду. Роль Кина, невольно втянутого в опасную психологическую игру, исполнили Тэрон Эджертон , который за несколько лет до этого получил «Золотой глобус» за роль Элтона Джона в « Рокетмене ». Актер блестяще вжился в свою роль, и в результате сериал понравился и критикам, и зрителям.

Черная птица

Номинация: «Лучшая мужская роль»

Не обошлось в нашем списке и без драмеди. Главный герой комедийного сериала «Медведь» — титулованный шеф-повар, добившийся признания в Нью-Йорке и вернувшийся в родной Чикаго, чтобы спасти семейный ресторан от разорения. Главную роль исполнила звезда « Бесстыжих » Джереми Аллен Уайт , который получил за эту работу «Золотой глобус».

Медведь

Номинация: «Лучший сценарий»

Мистический сериал, основанный на одноименном подкасте, стал одним из самых громких проектов года. История архивиста Дэна, который берется за восстановление поврежденных видеокассет и постепенно втягивается в давнюю историю о сатанинском культе, в 2016 году завоевала сердца слушателей, а в 2022-м приковала к экранам миллионы зрителей. Своим успехом «Архив 81» в первую очередь обязан грамотному сценарию, который постепенно приоткрывает зрителю завесу тайны и все глубже и глубже погружает его в мрачную историю сгоревшего многоквартирного комплекса «Виссер».

Архив 81

Номинация: «Лучший сериал»

Сатирический проект Джеймса Ганна не раз возглавлял списки лучших сериалов 2022 года, а финальный эпизод побил рекорд по количеству просмотров оригинального эпизода HBO Max за один день. Действие «Миротворца» разворачивается после событий фильма « Отряд самоубийц: Миссия навылет » и сосредотачивается на персонаже Джона Сины , эксцентричном суперзлодее Миротворце, который после освобождения из тюрьмы присоединяется к проекту «Бабочка», чтобы бороться с опасными мутантами.

Миротворец

Номинация: «Лучший сериал»

Приквел фильма « Изгой-один », рассказывающий о становлении революционера Кассиана Андора в исполнении Диего Луны , кардинально отличаются от других проектов вселенной «Звездных войн». По словам шоураннера сериала Тони Гилроя, отсутствие фансервиса было одним из основных его условий. В «Андоре» нет традиционных для подобных проектов пасхалок и камео ради камео, зато есть захватывающая история, которая на фоне остальных проектов Lucasfilm выглядит куда более мрачной и реалистичной. Это существенно расширило целевую аудиторию сериала, завоевав и сердца тех, кто не может назвать себя преданным фанатом «Звездных войн». В результате «Андор» не раз включали в список лучших сериалов 2022 года.