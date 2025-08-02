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9.2
1
Атака титанов: Последняя атака
боевик, анимация, драма
2024, Япония
Оцените
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8.7
2
Дюна: Часть вторая
Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма
2024, США / Канада
Оцените
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Рецензия
8.5
3
Юные сердца
драма, семейный
2024, Бельгия / Нидерланды
Оцените
Смотреть трейлер
8.5
4
Рай под ногами матерей
Проникновенная история о доброте и силе материнской любви
драма
2024, Кыргызстан
Оцените
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8.4
5
ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке
анимация, комедия, драма, аниме
2024, Япония
Оцените
Смотреть трейлер
8.4
6
Оглянись
Юная художница встречает талантливую соперницу и переосмысливает свои способности
анимация, драма
2024, Япония
Оцените
Смотреть трейлер
8.2
7
Граф Монте-Кристо
Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма
2024, Франция
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8.0
8
Жизнь Чака
Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
Оцените
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Рецензия
Билеты
7.9
9
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
Аниме о ленивом школьнике, чью жизнь меняет футбол
анимация, драма, спорт, аниме
2024, Япония
Оцените
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7.9
10
Муфаса: Король лев
Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма
2024, США
Оцените
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Рецензия
7.7
11
Месье Азнавур
История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона
биография, драма, музыка
2024, Франция
Оцените
Смотреть трейлер
7.7
12
Ненормальный
Музыкальная драма по реальным событиям о силе отцовской любви
драма, музыка
2024, Россия
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7.6
13
Подростки: Первая любовь
Романтическая история подростков из разных миров на фоне лихих 90-х
драма
2024, Россия
Оцените
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7.6
14
Мастер и Маргарита
Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези
2024, Россия
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Рецензия
Билеты
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7.5
15
Лед 3
Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт
2024, Россия
Оцените
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•••
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7.5
16
Каскадеры
боевик, драма
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
17
Северный полюс
Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
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7.5
18
Время жить
История любви и стойкости перед лицом смертельной болезни
драма
2024, США
Оцените
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Реклама 18+
•••
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7.4
19
Федя. Народный футболист
История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
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7.4
20
Последний день рождения
Психолог экспериментирует над семейной ячейкой, стремясь путем манипуляций создать счастье
триллер, драма
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
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7.4
21
Великая
Байопик с Кейт Уинслет о культовом фотографе XX века
биография, драма
2024, США
Оцените
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Реклама 18+
•••
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7.4
22
Гладиатор 2
Продолжение эпичного блокбастера Ридли Скотта о жестоком Древнем Риме
боевик, приключения, драма
2024, США
Оцените
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Рецензия
7.4
23
Горизонты: Часть 1
Масштабный исторический вестерн с Кевином Костнером в главной роли
драма, вестерн
2024, США
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7.4
24
Командир
Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик
2024, Россия
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7.3
25
Затерянные
Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин
комедия, драма
2024, Россия
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Реклама 18+
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7.3
26
Боб Дилан: Никому не известный
Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка
2024, США
Оцените
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Рецензия
7.2
27
Что случилось осенью
Драма Франсуа Озона о сложных семейных отношениях
драма
2024, Франция
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Рецензия
7.2
28
Дыхание шторма
Экипаж корабля предпринимает рискованную попытку спасти попавшего в ловушку дайвера
драма
2024, Великобритания
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Рецензия
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7.2
29
Носферату
Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы
2024, Чехия / США
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Рецензия
7.1
30
Не говори никому
Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер
2024, США
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Рецензия
7.1
31
Неспящие в Сеуле
Корейская мелодрама о закоренелом холостяке
драма, мелодрама
2024, Южная Корея
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•••
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7.1
32
Виды доброты
комедия, драма
2024, Ирландия / Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
33
Встретимся вчера
Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
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7.1
34
Мужское слово
Драма с Павлом Прилучным о силе отцовской любви
драма
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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7.1
35
9 секунд
Молодой матрос героически борется с пожаром на эсминце
драма
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
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7.1
36
Министерство неджентльменских дел
Авантюрный боевик Гая Ричи о военной операции против нацистов
драма, военный
2024, США
Оцените
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Рецензия
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•••
✕
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7.1
37
Твоя вина
драма, мелодрама
2024, Испания / США
Оцените
7.1
38
Больше чем футбол
Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма
2024, Россия
Оцените
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Билеты
7.0
39
Револьвер
Женщина-коп выходит из тюрьмы и жаждет возмездия за предательство
криминал, драма
2024, Южная Корея
Оцените
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Рецензия
Реклама 18+
•••
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6.8
40
Анора
Стриптизёрша из Бруклина покоряет сердце русского мажора
драма
2024, США
Оцените
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Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
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6.8
41
Хорошие парни попадают в рай
комедия, драма
2024, Румыния
Оцените
6.8
42
Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика
2024, США
Оцените
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Рецензия
6.7
43
Мелочи жизни
Простой работяга сталкивается с тёмной стороной церковных приютов
драма, исторический
2024, Бельгия / Ирландия / США
Оцените
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Рецензия
Билеты
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6.7
44
Степной волк
драма
2024, Казахстан
Оцените
6.6
45
Разбитые сердца
Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл
2024, Бельгия / Франция
Оцените
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•••
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6.6
46
Позывной "Пассажир"
Военная драма с Антоном Шагиным о семейных узах
драма
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
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6.6
47
Отец года
Комедия с Майклом Китоном о том, как сложно быть отцом
комедия, драма
2024, США
Оцените
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6.5
48
Безмолвное братство
Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер
2024, Великобритания / США
Оцените
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Рецензия
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•••
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6.5
49
Постучись в мою Тверь
Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
Оцените
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•••
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6.5
50
Почему ты?
Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма
2024, Россия
Оцените
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•••
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6.5
51
Партенопа
Взлёты и падения итальянской красавицы из высшего общества в объективе Паоло Соррентино
драма, фэнтези
2024, Франция / Италия
Оцените
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Рецензия
Билеты
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•••
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6.4
52
Мария
Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма
2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
Оцените
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Билеты
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•••
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6.4
53
Большая гонка. Лянча против Ауди
Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт
2024, Италия / Великобритания
Оцените
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Рецензия
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•••
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6.4
54
Астрал. Проклятие мёртвых
Ритуальные убийства пробуждают древнее зло
драма, ужасы, триллер
2024, Индонезия
Оцените
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6.4
55
Падение империи
Боевик с Кирстен Данст о разрушительной гражданской войне в США
боевик, драма
2024, Великобритания / США
Оцените
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Рецензия
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•••
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6.1
56
Ворон
Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер
2024, США / Великобритания / Франция
Оцените
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Рецензия
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•••
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5.8
57
Свободное падение
драма
2024, Испания
Оцените
5.6
58
Город страха
Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов
драма
2024, Франция / Германия / США
Оцените
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•••
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5.6
59
Кинопленка №8
драма
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
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5.4
60
Джокер: Безумие на двоих
Криминальная драма о самом опасном дуэте Готэма – Джокере и Харли Квинн
боевик, криминал, драма
2024, США
Оцените
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Рецензия
5.3
61
Золото Умальты
Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
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5.2
62
Мегалополис
Эпичная фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы с Адамом Драйвером и Шайей ЛаБафом
драма, фантастика
2024, США
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Рецензия
Реклама 18+
•••
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5.0
63
Зять
Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
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4.3
64
Синистер. Обитель зла
Камбоджийский хоррор о художнице, которая сталкивается с кровавым прошлым своей страны
драма, ужасы, триллер
2024, Камбоджа
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4.3
65
Эммануэль
Главная героиня открывает новые грани чувственности в роскошном Гонконге
драма
2024, Франция
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