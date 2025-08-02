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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2024

Рейтинг фильмов в жанре драма 2024 года

Атака титанов: Последняя атака 9.2
1 Атака титанов: Последняя атака
боевик, анимация, драма 2024, Япония
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Дюна: Часть вторая 8.7
2 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
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Юные сердца 8.5
3 Юные сердца
драма, семейный 2024, Бельгия / Нидерланды
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Рай под ногами матерей 8.5
4 Рай под ногами матерей Проникновенная история о доброте и силе материнской любви
драма 2024, Кыргызстан
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ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке 8.4
5 ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке
анимация, комедия, драма, аниме 2024, Япония
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Оглянись 8.4
6 Оглянись Юная художница встречает талантливую соперницу и переосмысливает свои способности
анимация, драма 2024, Япония
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Граф Монте-Кристо 8.2
7 Граф Монте-Кристо Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма 2024, Франция
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Жизнь Чака 8.0
8 Жизнь Чака Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
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Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги 7.9
9 Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги Аниме о ленивом школьнике, чью жизнь меняет футбол
анимация, драма, спорт, аниме 2024, Япония
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Муфаса: Король лев 7.9
10 Муфаса: Король лев Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма 2024, США
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Месье Азнавур 7.7
11 Месье Азнавур История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона
биография, драма, музыка 2024, Франция
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Ненормальный 7.7
12 Ненормальный Музыкальная драма по реальным событиям о силе отцовской любви
драма, музыка 2024, Россия
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Подростки: Первая любовь 7.6
13 Подростки: Первая любовь Романтическая история подростков из разных миров на фоне лихих 90-х
драма 2024, Россия
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Мастер и Маргарита 7.6
14 Мастер и Маргарита Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези 2024, Россия
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Лед 3 7.5
15 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Каскадеры 7.5
16 Каскадеры
боевик, драма 2024, США
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Северный полюс 7.5
17 Северный полюс Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма 2024, Россия
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Время жить 7.5
18 Время жить История любви и стойкости перед лицом смертельной болезни
драма 2024, США
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Федя. Народный футболист 7.4
19 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
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Последний день рождения 7.4
20 Последний день рождения Психолог экспериментирует над семейной ячейкой, стремясь путем манипуляций создать счастье
триллер, драма 2024, Россия
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Великая 7.4
21 Великая Байопик с Кейт Уинслет о культовом фотографе XX века
биография, драма 2024, США
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Гладиатор 2 7.4
22 Гладиатор 2 Продолжение эпичного блокбастера Ридли Скотта о жестоком Древнем Риме
боевик, приключения, драма 2024, США
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Горизонты: Часть 1 7.4
23 Горизонты: Часть 1 Масштабный исторический вестерн с Кевином Костнером в главной роли
драма, вестерн 2024, США
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Командир 7.4
24 Командир Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик 2024, Россия
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Затерянные 7.3
25 Затерянные Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин
комедия, драма 2024, Россия
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Боб Дилан: Никому не известный 7.3
26 Боб Дилан: Никому не известный Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка 2024, США
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Что случилось осенью 7.2
27 Что случилось осенью Драма Франсуа Озона о сложных семейных отношениях
драма 2024, Франция
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Дыхание шторма 7.2
28 Дыхание шторма Экипаж корабля предпринимает рискованную попытку спасти попавшего в ловушку дайвера
драма 2024, Великобритания
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Носферату 7.2
29 Носферату Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
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Не говори никому 7.1
30 Не говори никому Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер 2024, США
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Неспящие в Сеуле 7.1
31 Неспящие в Сеуле Корейская мелодрама о закоренелом холостяке
драма, мелодрама 2024, Южная Корея
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Виды доброты 7.1
32 Виды доброты
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
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Встретимся вчера 7.1
33 Встретимся вчера Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика 2024, Россия
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Мужское слово 7.1
34 Мужское слово Драма с Павлом Прилучным о силе отцовской любви
драма 2024, Россия
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9 секунд 7.1
35 9 секунд Молодой матрос героически борется с пожаром на эсминце
драма 2024, Россия
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Министерство неджентльменских дел 7.1
36 Министерство неджентльменских дел Авантюрный боевик Гая Ричи о военной операции против нацистов
драма, военный 2024, США
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Твоя вина 7.1
37 Твоя вина
драма, мелодрама 2024, Испания / США
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Больше чем футбол 7.1
38 Больше чем футбол Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма 2024, Россия
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Револьвер 7.0
39 Револьвер Женщина-коп выходит из тюрьмы и жаждет возмездия за предательство
криминал, драма 2024, Южная Корея
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Анора 6.8
40 Анора Стриптизёрша из Бруклина покоряет сердце русского мажора
драма 2024, США
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Хорошие парни попадают в рай 6.8
41 Хорошие парни попадают в рай
комедия, драма 2024, Румыния
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Тихое место: День первый 6.8
42 Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика 2024, США
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Мелочи жизни 6.7
43 Мелочи жизни Простой работяга сталкивается с тёмной стороной церковных приютов
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
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Степной волк 6.7
44 Степной волк
драма 2024, Казахстан
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Разбитые сердца 6.6
45 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
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Позывной "Пассажир" 6.6
46 Позывной "Пассажир" Военная драма с Антоном Шагиным о семейных узах
драма 2024, Россия
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Отец года 6.6
47 Отец года Комедия с Майклом Китоном о том, как сложно быть отцом
комедия, драма 2024, США
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Безмолвное братство 6.5
48 Безмолвное братство Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер 2024, Великобритания / США
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Постучись в мою Тверь 6.5
49 Постучись в мою Тверь Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Почему ты? 6.5
50 Почему ты? Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма 2024, Россия
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Партенопа 6.5
51 Партенопа Взлёты и падения итальянской красавицы из высшего общества в объективе Паоло Соррентино
драма, фэнтези 2024, Франция / Италия
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Мария 6.4
52 Мария Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма 2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
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Большая гонка. Лянча против Ауди 6.4
53 Большая гонка. Лянча против Ауди Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт 2024, Италия / Великобритания
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Астрал. Проклятие мёртвых 6.4
54 Астрал. Проклятие мёртвых Ритуальные убийства пробуждают древнее зло
драма, ужасы, триллер 2024, Индонезия
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Падение империи 6.4
55 Падение империи Боевик с Кирстен Данст о разрушительной гражданской войне в США
боевик, драма 2024, Великобритания / США
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Ворон 6.1
56 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Свободное падение 5.8
57 Свободное падение
драма 2024, Испания
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Город страха 5.6
58 Город страха Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов
драма 2024, Франция / Германия / США
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Кинопленка №8 5.6
59 Кинопленка №8
драма 2024, Россия
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Джокер: Безумие на двоих 5.4
60 Джокер: Безумие на двоих Криминальная драма о самом опасном дуэте Готэма – Джокере и Харли Квинн
боевик, криминал, драма 2024, США
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Золото Умальты 5.3
61 Золото Умальты Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн 2024, Россия
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Мегалополис 5.2
62 Мегалополис Эпичная фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы с Адамом Драйвером и Шайей ЛаБафом
драма, фантастика 2024, США
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Зять 5.0
63 Зять Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Синистер. Обитель зла 4.3
64 Синистер. Обитель зла Камбоджийский хоррор о художнице, которая сталкивается с кровавым прошлым своей страны
драма, ужасы, триллер 2024, Камбоджа
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Эммануэль 4.3
65 Эммануэль Главная героиня открывает новые грани чувственности в роскошном Гонконге
драма 2024, Франция
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