Позывной "Пассажир"
– Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.
Ссыкуны
3-ий год войны, а компрадоры правят бал.
Фильм это трагедия народа. Нашего народа который когда то был одной большой семьей.
Фильм шикарный
Могут же когда захотят
Жалко что не делают таких и побольше
Страшно осознавать, что это всего лишь маленькая зарисовка того, что происходило с 2014 года на Донбассе и того, что происходит сейчас....
Удивило то, что во всем кинотеатре нет ни одной афиши этого фильма. Если посетитель не видел рекламу по телевизору, то невозможно узнать, что этот фильм в принципе идёт. Также удивило, что этот очень серьёзный и совсем не детский фильм показывается в утреннее-дневное время 1 раз в день.
Сложилось впечатление, что кому-то очень не хочется, чтобы такие фильмы были в прокате.
Это не экшен, а военная драма, чтобы по нему снимать продолжение, картина имеет законченный смысловой посыл: случайно попав на войну, для главного героя, все кто его окружают (товарищи по оружию, местные жители), становятся своими, а за них стоит сражаться, даже если придется умереть.
Особо хочется отметить режиссерскую работу в сценах с участием детей (по сравнению с "Командиром").
Не хочется перечислять киноляпы (многие возможно сделаны специально, для красоты картинки), отмечу, что в советское время в съемках военных фильмов всегда принимала участие Армия; в бюджеты Пентагона и ЦРУ специально заложены суммы для продвижения игрового кино (пропаганда в чистом виде), а у нас даже на консультантах экономят. Это не тот случай, чтобы экономить. Но начало положено, (хочу отменить еще картину «20/22»), нужно обязательно снимать такое кино.
Собираюсь еще сходить на просмотр вместе с племянником 11 класс.
В 2015 году молодой писатель и завсегдатый модных тусовок Николай Рябинин отправляется на Донбасс в поисках своего брата, который уехал воевать, а теперь пропал без вести. Ранее не служившему в армии и никогда не державшему в руках автомат, Николаю предстоит пройти «круги ада» - от бомбёжек по мирной деревне до плена, где его жизнь будет «висеть на волоске».
Фильм суровый, очень тяжёлый для восприятия, но от этого его только интереснее смотреть. Смесь динамичного боевика с драмой, наполненной трагедией, не дают оторваться от экрана ни на секунду. А спецэффекты перестрелок, бомбёжек и взрывов дополняют и без того напряженные события.
В России умеют снимать настоящее патриотическое кино. Моя оценка однозначно: 10 из 10. 👍
P.S.
Найдет ли Николай Рябинин своего брата и в кого его превратит «школа выживания», Вы узнаете, посмотрев этот замечательный фильм. Который я вам настоятельно РЕКОМЕНДУЮ!
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