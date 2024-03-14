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Позывной "Пассажир" - трейлер
Киноафиша Трейлеры Позывной "Пассажир". Трейлер

Позывной "Пассажир". Трейлер

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Дата публикации: 2 февраля 2024
Позывной "Пассажир" – Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.
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Ирина Сергеевна 14 марта 2024, 13:47
Оценка
Сходила я на "Позывной "Пассажир", отходить буду еще какое то время. Жёсткая картинка и звук сделали свое дело. Резюме: иди и смотри. С учетом ,что это о войне в 15 году, то Донбассу впору местами ненавидеть Россию. Не победить мы уже не можем. Проханов без прикрас. Актеры супер - реальные ополченцы, а также те, кто регулярно бывает на Донбассе и все видит своими глазами. Артисты Антон Шагин, Сослан Фидаров, Александр Михайлов, Владимир Стеклов...
14 марта 2024, 13:47 Ответить
Ольга Мезенцева 14 марта 2024, 15:33
Что ж вы так боитесь таких фильмов, господа прокатчики?! Один кинотеатр показывает! Остальные по одному сеансу поставили и среди ночи!
14 марта 2024, 15:33 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2024, 18:58
в ответ на сообщение Ольга Мезенцева от 14 марта 2024, 15:33
Вы можете задать этот вопрос непосредственно в кинотеатре 🙌🏻
14 марта 2024, 18:58 Ответить
Денис Копырин 15 марта 2024, 19:55
Оценка
Мерзейший кусок дурнопахнущей пропаганды🤮
15 марта 2024, 19:55 Ответить
Евгений Ратников 16 марта 2024, 00:16
Оценка
Ставлю фильму 6 из 10. Идея правильная, но не расскрытая, сценарий слабый, актеры и игра понравились, операторская работа, спецэффекты тоже. Смысла в происходящем на экране мало. Ополченцы стреляю стрелой и сбивают самолет... Ополченец без года неделя стреляет из РПГ первый раз взяв его в руки. Ополченцы живут вместе с мирным наелением. Стрельба из гаубицы прямой наводкой. Ну не знаю... Сейчас столько историй от фронтовиков, готовые сценарии, бери и снимай, даже выдумывать не надо.
16 марта 2024, 00:16 Ответить
Человек 16 марта 2024, 14:12
Оценка
Пропогандистская агитка!!!
16 марта 2024, 14:12 Ответить
Человек 16 марта 2024, 14:14
в ответ на сообщение Денис Копырин от 15 марта 2024, 19:55
Оценка
100%
16 марта 2024, 14:14 Ответить
Вера Животягина 16 марта 2024, 16:49
в ответ на сообщение Денис Копырин от 15 марта 2024, 19:55
Привет диванный воин! А ,что надо про украинцев снять?
16 марта 2024, 16:49 Ответить
Алёна Смирнова 16 марта 2024, 17:39
Оценка
Фильм понравился, вышла с кинотеатра не могла слова сказать. По впечатлением сравниваю с фильмом " 9 рота". Слов нет, хочется плакать
16 марта 2024, 17:39 Ответить
Владимир Ходыкин 16 марта 2024, 21:33
в ответ на сообщение Денис Копырин от 15 марта 2024, 19:55
Оценка
Кто следил за тем что творится дальше своего носа тот такие слова не напишет .
16 марта 2024, 21:33 Ответить
Владимир Ходыкин 16 марта 2024, 21:41
Оценка
Фильм правильный и честно показанно насколько тяжело простым людям противостоять военой махине . Актёры сыграли на отлично . Есть конечно недочёты но это мелочи . На сеанс пришли в основном люди взрослые но порадовало были пара компаний молодых людей и некоторые из взлослых пришли с детьми подросткового возраста . Радует что на такие фильмы смотрят молодые , это нужно и важно .
16 марта 2024, 21:41 Ответить
Сергей Шаповалов 16 марта 2024, 22:01
Оценка
Фильм супер, нужно смотреть именно в кинотеатре.
16 марта 2024, 22:01 Ответить
User 17 марта 2024, 01:00
Оценка
Шел с большим желанием, взял детей от 9 до 22 лет. Впечатления ужасные. Очередной раз убедился что в России нет хороших сценаристов, нет хорошего военного кино. Игра актеров достойная, но ничего нельзя поделать с сюжетом. А он рваный, сумбурный и бессвязный. От писателя с коммунистическими воззрениями наверное и не стоит ожидать другого. Тоска и тяжесть. Очевидно, автор ностальгирует по советским временам. Это видно по бюстам ленина и серпастым красным флагам в кадре. Мертвая идеология, отсюда и вместо патриотического подьема внутри после просмотра фильма отвратительное ощущение. Идею запороли, увы
17 марта 2024, 01:00 Ответить
b3resneva.nat 17 марта 2024, 22:15
Оценка
Какая ситуация, такой и сценарий. Здесь некоторые" критики" , разбирающиеся в сценариях, большого о себе мнения. Фильм тяжёлый, актёры классные, играют отлично. Кому сказки с ровным сценарием нужны, идите на сказки!
17 марта 2024, 22:15 Ответить
Наталья Голдобина 18 марта 2024, 13:07
в ответ на сообщение User от 17 марта 2024, 01:00
Вам тогда на Дюну надо было идти, как раз ваш уровень. А не на суровую правду жизни смотреть. А наши деды за эти красные флаги жизнь свою отдавали. Такие как User и Родину за 3 копейки в 90-ые продавали, да за гамбургеры. А сейчас гуманитарку травят.
18 марта 2024, 13:07 Ответить
elenak71tula 18 марта 2024, 17:01
Оценка
В воскресенье посмотрела этот фильм. Слышала как делились мнениями зрители. Одни говорили бузьня, другие просто молчали после просмотра. Страшно. Война всегда страшна, а современная не передать словами. Шансов выжить вообще нет. Военная техника в своей изощрённости и мощи не оставляет шансов ни для кого. Ни мирным жителям, ни военным. Не могу отнести к категории потрясных фильмов, но он заслуживает место чтобы его посмотреть (с крепкими нервами), а после поговорить или помолчать. ... А может поплакать... И думать, что натворили люди изобретая такое безжалостное оружие и в чьих руках оно окажется. В фильме затронуты и нравственные темы: подлости и чести, трусости и отваги. Вечная память героям ополченцам и тем кто приехал сражаться против фашизма....
18 марта 2024, 17:01 Ответить
tieriekhin.ievghienii 18 марта 2024, 21:59
Оценка
Просмотрел на одном дыхании. Людям восприимчивым надо быть готовыми к сильнейшим переживаниям. По моему очень реально отражена обстановка на передовой. Эмоции порой захлёстывают. Не для слабонервных.
18 марта 2024, 21:59 Ответить
maria1990a 18 марта 2024, 22:43
Оценка
Концовка вообще непонятная
18 марта 2024, 22:43 Ответить
psheni4niyolezhka 18 марта 2024, 23:34
Оценка
Фильм очень интересный, но не понятна концовка фильма, жаль что не продумали до конца!
18 марта 2024, 23:34 Ответить
User 19 марта 2024, 09:02
Оценка
Не ходите на это , пустая трата времени.
19 марта 2024, 09:02 Ответить
Дмитрий Седегов 19 марта 2024, 11:49
Настоящее кино.Сценарий и режиссура как и игра актеров на высшем уровне. Рекомендую. Особенно понравилась натуральность картинки и съемаа оператора. Удачный фильм: 5 из 5.
19 марта 2024, 11:49 Ответить
чимитма ширипцынгеева 19 марта 2024, 13:19
Оценка
Суровая правда войны. Все высшие и низшие уровни человеческого духа. Советую всем посмотреть! Иногда смотришь фильмы про ВОВ: в новенькой форме, девушки с приклеенными ресницами. А здесь было ощущение, что именно в меня целится танк, на меня падают кусочки земли при обстреле. Мощно!
19 марта 2024, 13:19 Ответить
artem.bolgar 19 марта 2024, 15:42
Оценка
Без обид, чисто моё мнение, в целом, фильм хороший, отличный актёрский состав. До середины фильма, сюжет прямо затягивает, но потом, такое ощущение, что бюджет сократили, всё ускорили, и лично для меня, концовка не совсем понятна, то ли продолжение будет, то ли додумай сам...Но в принципе, сходите, каждому своё...
19 марта 2024, 15:42 Ответить
Ирина Ткаченко (Заплавная) 19 марта 2024, 19:20
Оценка
Фильм НУЖНО смотреть, как бы ни было тяжело эмоционально.
19 марта 2024, 19:20 Ответить
fil.yelena19 19 марта 2024, 20:19
Оценка
Им видно деваться некуда, вот и ставят.\
Ссыкуны
19 марта 2024, 20:19 Ответить
iferyagin 20 марта 2024, 08:30
Оценка
Фильм понравился. Детям до 14 не рекомендую. Посмотреть обязательно надо.
20 марта 2024, 08:30 Ответить
voronezh20101 22 марта 2024, 09:19
Оценка
Отличный фильм
22 марта 2024, 09:19 Ответить
Максим Рубанов 22 марта 2024, 11:31
Оценка
Сюжет видимо необязательно заканчивать, ни про брата ни про девушку, судьюу которой в конце просто не показали.
22 марта 2024, 11:31 Ответить
Irina Talchenkova 23 марта 2024, 17:20
Оценка
Сегодня посмотрела этот фильм. Нахожусь под впечатлением. Тема непростая. Фильм тяжелый. Смотрела на одном дыхании. Спасибо режиссеру и хочется отметить блестящую игру актеров.Такие фильмы нужны. Рекомендую к просмотру всем.
23 марта 2024, 17:20 Ответить
Елена Чекалина 24 марта 2024, 21:51
Оценка
Возмутительно.\
3-ий год войны, а компрадоры правят бал.
24 марта 2024, 21:51 Ответить
Елена Соседкова 25 марта 2024, 09:28
Оценка
Фильм просто хороший. Настоящий. Обязательно надо показывать старшим школьникам. Кармен Шахназаров давно предложил школьникам хотя бы 2 раза в месяц устраивать показ нашей классики отечественного кинематографа. И пусть это будет обязательной в школьной программе .Не читают современные дети и подростки. книги. И советские фильмы не смотрят. Ну хоть по школьной программе пусть посмотрят хорошее кино. Станут и поумнее и добрее. Короче ,фильм правдивый. Артисты не играли. Прожили свои роли. Сейчас российский кинематограф только возрождается. Мало, очень мало наших фильмов, которые цепляют. А про Донбасс почти нет. ничего .А вот этот "ПОЗЫВНОЙ ПАССАЖИР"- первая ласточка на русском кино.. Спасибо создателям. И артистам!
25 марта 2024, 09:28 Ответить
Людмила Сараевп 25 марта 2024, 13:36
Оценка
Хочу ещё раз сходить на этот фильм вместе с внуками, но почему-то ограничивается диапазон сеансов и количество кинотеатров, где он в прокате. Почему? Такие фильмы обязательны для просмотра старшими школьниками! Омск! Ты ещё не проснулся?
25 марта 2024, 13:36 Ответить
Евгений Копылов 27 марта 2024, 10:28
Оценка
В день от силы 2 сеанса! Да и то время неудобное... Безобразие!
27 марта 2024, 10:28 Ответить
koshka906 27 марта 2024, 21:15
Оценка
Честный
27 марта 2024, 21:15 Ответить
Тамаз Ахобадзе 30 марта 2024, 15:43
Оценка
Фильм отличный. Игра актёров завораживает честностью. Сопереживаешь всем героям фильма. Отличная операторская работа. Давно такого сильного фильма не было. Молодцы.
30 марта 2024, 15:43 Ответить
Тамаз Ахобадзе 30 марта 2024, 15:55
Оценка
Фильм смотрится на одном дыхании. Сопереживаешь всем героям фильма. Игра актёров завораживает. Отличный сценарий. Спасибо всём за фильм. Считаю, что фильм надо показать на всех каналах ТВ.
30 марта 2024, 15:55 Ответить
milalebedeva9676 31 марта 2024, 20:46
в ответ на сообщение Ольга Мезенцева от 14 марта 2024, 15:33
Оценка
Согласна полностью. Еле успели посмотреть!!!! Буквально попали на последний благотворительный сеанс!!!. Такие фильмы надо и смотреть и показывать!!!
31 марта 2024, 20:46 Ответить
Ла Ра 3 апреля 2024, 09:45
Оценка
Хороший фильм жизненный
3 апреля 2024, 09:45 Ответить
Татьяна Радея 5 апреля 2024, 20:53
Оценка
Очень сильный, правдивый фильм! Прекрасная игра актеров, хорошая операторская работа. Нужно больше таких фильмов. Единственно, что удручает, так это безобразная реклама, которая совершенно неуместна на фоне действия фильма.
5 апреля 2024, 20:53 Ответить
Андрей Ивлев 5 апреля 2024, 22:01
в ответ на сообщение User от 17 марта 2024, 01:00
Чудак, люди за идею воевали, с влагами дедов. которые достали из чуланов, при чём тут коммунистическая идеология? Это быль, это война с нацизмом перекочевавшая через десятилетия из 45-го и флаги поэтому у ополченцев такие, это флаги Победы и СССР, флаги их дедов, и это два разных флага, различать надо.
5 апреля 2024, 22:01 Ответить
Владимир Ли 6 апреля 2024, 06:29
Оценка
Наверно не стоит зацикливаться на технических деталях.
Фильм это трагедия народа. Нашего народа который когда то был одной большой семьей.

Фильм шикарный
Могут же когда захотят
Жалко что не делают таких и побольше
6 апреля 2024, 06:29 Ответить
Людмила Туманова 6 апреля 2024, 14:54
Оценка
Фильм классный! Советую ВСЕМ!
6 апреля 2024, 14:54 Ответить
nik24-02 6 апреля 2024, 20:29
Оценка
Фильм тяжёлый. Смотреть нужно. Спасибо актёрам, режиссёру и всем причастным.
6 апреля 2024, 20:29 Ответить
Лида Луговая 6 апреля 2024, 21:26
Смотрели фильм всей семьёй. На ребёнка фильм произвёл огромное впечатление, т.к. ему почти 17 лет. Мне бы хотелось, конечно, продолжения, потому что сюжет этого требует. Очень интересны все оставшиеся в живых персонажи. Как наши, так и украинские. Почему то кажется, что они ещё встретятся снова.
6 апреля 2024, 21:26 Ответить
Иван Васильев-Бернард 8 апреля 2024, 14:14
Оценка
Сходили на фильм "Позывной Пассажир". Фильм произвёл очень сильное впечатление, снят отлично. Нет ощущения наигранности или чего-то нереального... Сюжет не отпускает все полтора часа..
Страшно осознавать, что это всего лишь маленькая зарисовка того, что происходило с 2014 года на Донбассе и того, что происходит сейчас....
Удивило то, что во всем кинотеатре нет ни одной афиши этого фильма. Если посетитель не видел рекламу по телевизору, то невозможно узнать, что этот фильм в принципе идёт. Также удивило, что этот очень серьёзный и совсем не детский фильм показывается в утреннее-дневное время 1 раз в день.
Сложилось впечатление, что кому-то очень не хочется, чтобы такие фильмы были в прокате.
8 апреля 2024, 14:14 Ответить
derg-s 9 апреля 2024, 09:03
Оценка
Хороший патриотический фильм, жестокий (16+), но такова правда войны. Некоторые обвиняют его в пропаганде (почему-то это слово приобрело негативный смысл), и чем же плоха пропаганда правды?
Это не экшен, а военная драма, чтобы по нему снимать продолжение, картина имеет законченный смысловой посыл: случайно попав на войну, для главного героя, все кто его окружают (товарищи по оружию, местные жители), становятся своими, а за них стоит сражаться, даже если придется умереть.
Особо хочется отметить режиссерскую работу в сценах с участием детей (по сравнению с "Командиром").
Не хочется перечислять киноляпы (многие возможно сделаны специально, для красоты картинки), отмечу, что в советское время в съемках военных фильмов всегда принимала участие Армия; в бюджеты Пентагона и ЦРУ специально заложены суммы для продвижения игрового кино (пропаганда в чистом виде), а у нас даже на консультантах экономят. Это не тот случай, чтобы экономить. Но начало положено, (хочу отменить еще картину «20/22»), нужно обязательно снимать такое кино.
Собираюсь еще сходить на просмотр вместе с племянником 11 класс.
9 апреля 2024, 09:03 Ответить
Наталья Бабушкина 10 мая 2024, 22:19
Оценка
Сегодня посмотрела данный фильм по ТВ - оч впечетлена. Фильм отличный, в т.ч. и игра актеров, за героев переживаешь, впечатление мощное - в конце хотелось выплакаться. Не без киноляпов и пробелов в сценарии, возможно. И как здесь пишут, не понятны судьбы девушки и брата, но... Это, видимо, тут и не важно. Режиссер, похоже, хотел показать войну, поведение людей и нелюдей на ней и то, кто и как делает свой выбор
10 мая 2024, 22:19 Ответить
Marina Marina 11 мая 2024, 13:27
Оценка
Идея хорошая, хорошие актёры, но сценарий не проработанный, слабая режиссура- как непрофессиональное кино. Концовка непонятная .Впечатление какого-то сумбура.
11 мая 2024, 13:27 Ответить
Weteran Mc 29 июня 2024, 00:28
Оценка
Посмотрел отечественную военную драму, основанную на реальных событиях - «Позывной «Пассажир»».
В 2015 году молодой писатель и завсегдатый модных тусовок Николай Рябинин отправляется на Донбасс в поисках своего брата, который уехал воевать, а теперь пропал без вести. Ранее не служившему в армии и никогда не державшему в руках автомат, Николаю предстоит пройти «круги ада» - от бомбёжек по мирной деревне до плена, где его жизнь будет «висеть на волоске».
Фильм суровый, очень тяжёлый для восприятия, но от этого его только интереснее смотреть. Смесь динамичного боевика с драмой, наполненной трагедией, не дают оторваться от экрана ни на секунду. А спецэффекты перестрелок, бомбёжек и взрывов дополняют и без того напряженные события.
В России умеют снимать настоящее патриотическое кино. Моя оценка однозначно: 10 из 10. 👍

P.S.
Найдет ли Николай Рябинин своего брата и в кого его превратит «школа выживания», Вы узнаете, посмотрев этот замечательный фильм. Который я вам настоятельно РЕКОМЕНДУЮ!
29 июня 2024, 00:28 Ответить
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6.6 Позывной "Пассажир"
Позывной "Пассажир" драма, 2024, Россия
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