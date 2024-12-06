Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Безмолвное братство»: Рецензия Киноафиши

«Безмолвное братство»: Рецензия Киноафиши

6 декабря 2024 13:25
«Безмолвное братство»: Рецензия Киноафиши

Как усатый Джуд Лоу неонацистов ловил.

Австралийский режиссер Джастин Курзель на экранизациях реальных преступлений не одну собаку динго съел. Кроме получившегося комичным «Кредо убийцы», все его фильмы — от хладнокровного «Сноутауна» и гипнотического «Нитрама» до панковского пересказа «Подлинной истории банды Келли» в духе фрейдовского психоанализа и «Макбета», который, кстати, был вполне реальным королем — укладывались в эту нехитрую схему без определенной жанровой принадлежности. Всякий раз Курзель с отстраненностью, достойной самого Михаэля Ханеке, анатомировал связку маскулинности и жажды власти, а также изучал какую-нибудь милую социальную группу, вроде бедняков и маргиналов из пригородных трущоб или представителей среднего класса, от которых за милю веет мертвечиной.

В «Безмолвном братстве» Курзель от кровавых мифов Австралии (и Шотландии) переходит на поле американской истории преступлений, походу открывая, что большой разницы между ними нет. На обоих континентах молодые, разобщенные и неуверенные в себе люди без идеала слепо плутают как новорожденные котята в поисках лидера какого-нибудь сообщества, содружества или хотя бы братства, который внушил бы им ложное чувство единства.

С убийства одной из жертв этой обманчиво прекрасной идеи и начинается фильм. Члены расистской организации «Безмолвное братство» казнят своего товарища Фредди из-за его болтливости. Здесь Курзель и сценарист Зак Бэйлин чуть ли не единственный раз демонстрируют гиньольную иронию.

Возглавляет братство харизматичный Боб Мэтьюс (Николас Холт) родом из 80-х — обладатель зычного голоса, архаичных взглядов, кипы обтягивающих футболок и нелепой «под горшок» стрижки (в ней можно было бы увидеть отсылку к Антону Чигуру или подростковой роли Холта в «Моем мальчике», но дело, скорее всего, в подражании стилю реального Мэтьюса). Радикально настроенное Братство откололось от более крупной организации арийских братьев, скрытой под видом очередной протестантской деноминации.

«Безмолвное братство»: Рецензия Киноафиши

Идеологически организация Мэтьюса вовсю использует популярную концепцию предопределения судьбы, согласно которой Америка лично Богом была передана белым переселенцам в вечное, безраздельное и безвозмездное пользование. Это значит, что черные и евреи, вроде радиоведущего Алана Берга (Марк Мэрон), занимают чужие земли. Мэтьюс задумал настоящую революцию и, чтобы заработать на нее, грабит со своими людьми банки и инкассаторские машины по всему Северо-Западу США. Действует он бредово, но энергично.

В эти же края прибывает Терри Хаск (Джуд Лоу) — вымышленный Бэйлином агент ФБР с выражением бесконечной усталости на лице, напоминая Эллиотта Гулда в «Долгом прощании». За 30 лет на службе Хаск успел повоевать с нью-йоркской мафией и Ку-клукс-кланом, приобрести впечатляющий шрам на волосатой груди и безошибочный нюх, который не подводит его и на этот раз. Терри натыкается на листовки местных расистских объединений, расклеенные по всему городу, и очень скоро смекает, что волна ограблений как-то связана с «Безмолвным братством» (удивительно, что с таким названием они не оказались общиной квакеров). В этом деле герою Лоу помогает подручный местного шерифа Джейми Боуэн (Тай Шеридан). Это до ужаса розовощекий и неопытный парень, готовый энергично повторять всё за Хаском.

«Безмолвное братство»: Рецензия Киноафиши

«Безмолвное братство» получилось самым жанровым фильмов Курзеля. В прежних своих историях преступлений, которые в самом общем виде можно было бы назвать докудрамами, он делал акцент на атмосфере, образе героев, медленно ритме и общей отстраненной тональности, а здесь с самого начала играет в ковбоев и индейцев. «Безмолвное братство» — это и бадди-муви о двух копах (молодой и прожженный, плохой и хороший, отчаянный и сдержанный), и процедурал с кучей невзрачных федералов на втором плане и проходными сценами совещаний, и хейст-муви с лихо снятыми сценами ограблений и перестрелок.

Курзель явно вдохновлялся классикой всех этих жанров. В кадрах, монтаже (в том числе звуковом) и хореографии боевых сцен ощущается влияние «Французского связного», «Миссисипи в огне», «Охотника на оленей» и даже «Смертельного оружия». Впрочем, здесь есть нюансы. Курзель не забывает о документальности, верности реальным событиям, что жанру в целом не очень близко. Образ видавшего виды Терри Хаска до нелепости натуралистичен. Его усы и те устали. Они вяло свисают с края верхней губы, а кровь из носа течет в самые неподходящие моменты, что иногда выглядит комично. Лоу, преследующий Мэтьюса с пылающими глазами и дробовиком наперевес, в этой роли одновременно грандиозен и жалок.

«Безмолвное братство»: Рецензия Киноафиши

Сам же Мэтьюс вышел не столь занимательным. В роли убежденного фанатика Холт выглядит убедительно, но его образу явно не хватает опасности. О взгляд Дэниэла Хеншэлла, сыгравшего убийцу и манипулятора Джона Бантинга в «Сноутауне», можно было обжечься. Его властный магнетизм буквально ощущался в кадре и порождал напряжение. Мэтьюс, несмотря на заявленную безрассудность и яростную решительность, смотрится вяло. Химия между ним и Хаском рождается и тут же умирает в плоской, несмотря на высокогорье, сцене лесной охоты на оленей, напоминающей культовую диалоговую сцену с Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке» Майкла Манна.

Курзеля по традиции интересуют не идеи, а отношения между героями. Так что без химии чересчур прямолинейное и лишенное нюансов «Безмолвное братство» распадается на энергично поставленные жанровые сценки, смурные диалоги копов и супремасистов об их ценностях, а также заявочные планы гор и долин обезличенного штата Айдахо со слишком хорошо понятной политической актуальностью, которая — если зритель не догадался о заложенной рифме идеологии «Братства» с лозунгами сторонников Трампа, атаковавших Капитолий — заявлена в отдельных титрах в финале. «Если вы читаете это, я уже мертв», — говорит Мэтьюс, читая книжку Эла Тернера о захвате власти, но призрак его по-прежнему беспокоит если не Америку, то по крайней мере Голливуд.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 2
👏
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Про них не кричат, как про «Фишер» и «Первый отдел», но они тоже стоящие: 3 российских детективных сериала 2025 года
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше