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Золото Умальты - трейлер
Киноафиша Трейлеры Золото Умальты. Трейлер

Золото Умальты. Трейлер

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Дата публикации: 1 февраля 2024
Золото Умальты –   Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.  
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Гоша Оруэлл 4 апреля 2024, 09:17
Оценка
На самом деле очень крутая новинка, которая произвела на меня приятное впечатление. Оказывается, что у нас тоже могут снимать крепкие приключенческие вестерны с интересными визуальными находками и смелым миксом жанров. «Золото Умальты» не просто исторический боевик, но еще и триллер, а также детектив и стильный экшен. При этом он вообще не напрягает, а сюжет летит на всех парах к кульминации, которая меня тоже очень порадовала. Да что говорить – это надо видеть!
4 апреля 2024, 09:17 Ответить
yakovalevami1978 4 апреля 2024, 13:18
Оценка
Хороший получился фильм. Учитывая, что сюжет тут частично основан на реальном ограблении 1917 года, то за событиями на экране начинаешь следить внимательно. Очень понравился тут Артем Ткаченко, прям очень запоминающаяся у него роль. Да и в целом кино вышло на уровне – не оторваться!
4 апреля 2024, 13:18 Ответить
Киноафиша.инфо 4 апреля 2024, 18:56
в ответ на сообщение yakovalevami1978 от 4 апреля 2024, 13:18
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
4 апреля 2024, 18:56 Ответить
Comon 6 апреля 2024, 01:01
Оценка
Такой бредятины я давно не видел, бездарная поделка, совершенно нету мысли в действии, и ярлык вестерн к этому совку зачем то присобачили, вообщем провал, да ещё и идёт два часа вместо полутора обещанных. Виды Хабаровского края конечно прекрасны но они не спасают этот фильм
6 апреля 2024, 01:01 Ответить
Лида Чикало 6 апреля 2024, 09:42
Оценка
Сходили в кино и посмотрели «Золото Умальты». Оказывается, что в основе реальные исторические события, отчего смотреть фильм стало в разы интереснее. Из актеров выделю Александра Самойленко и Артема Ткаченко, которые создали запоминающиеся и броские образы алчного золотопромышленника и беспринципного офицера. Так что сходить и посмотреть можно спокойно.
6 апреля 2024, 09:42 Ответить
User 6 апреля 2024, 13:55
Оценка
Понравились кадры с природой! Дальневосточная тайга невероятна. Все остальное скучно
6 апреля 2024, 13:55 Ответить
gagra07 6 апреля 2024, 18:00
Оценка
Фильм не понравился. Полная бредятина. На тройку с минусом.
6 апреля 2024, 18:00 Ответить
Александр Александров 7 апреля 2024, 14:44
Оценка
Очень красивая картина! Прекрасные пейзажи и роскошные интерьеры особняков! Шикарные костюмы и отличная игра актеров, достойное кино, всем рекомендую!
7 апреля 2024, 14:44 Ответить
Алексей Себелев 11 апреля 2024, 14:41
Оценка
Фильм отстойный , тягомотина .
11 апреля 2024, 14:41 Ответить
Киноафиша.инфо 11 апреля 2024, 18:10
в ответ на сообщение Алексей Себелев от 11 апреля 2024, 14:41
Жаль, что фильм не смог вас впечатлить 😞
11 апреля 2024, 18:10 Ответить
Константин Русских 15 апреля 2024, 05:36
Оценка
Фильм уровня любительского кино. Сценарий отличный, игра некоторых актеров хорошая, но некоторые актеры явно переигрывают. Костюмы, декорации, грим на высоте. А вот постановка ужасная… Прыгающий сюжет, отвратительная игра массовки. Явные ляпы бросаются в глаза с первых минут фильма. Вот только самые явные: Очищенная грейдером зимняя дорога из Хабаровска в Благовещенск радует! Не замерзшая река зимой под Хабаровском. Вместо саней лошади запряжены в карету на колесах, на санях зимой ездили даже в Москве и Санкт Петербурге! Говорящий без акцента на чистом русском языке китаец. Тупой нож в руках у тунгуски, которым она дважды безуспешно пытается перерезать веревку. Обои на стене в избе крестьянской семьи. Огнестрельное оружие в ящиках без прокладок, валом навалено. Ящики с золотом плавают в воде! А отсутствие гнуса в лесу и возле воды?
15 апреля 2024, 05:36 Ответить
User 18 апреля 2024, 15:33
Оценка
Честно, глупый и скучный сюжет, нудное начало, весь фильм хотелось либо спать либо встать и уйти
18 апреля 2024, 15:33 Ответить
Альберт Рафиков 19 апреля 2024, 08:36
Оценка
Фильм скучный, разочарование, так разрекламировали, оказалось как всегда.
19 апреля 2024, 08:36 Ответить
Лариса Киселева 19 апреля 2024, 14:11
Наши после санкций прозрели видимо, фильм понравился красиво все, и костюмы и актеры и сюжет.
19 апреля 2024, 14:11 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2024, 19:17
в ответ на сообщение Лариса Киселева от 19 апреля 2024, 14:11
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
19 апреля 2024, 19:17 Ответить
Artem Kalichko 20 апреля 2024, 15:04
в ответ на сообщение Comon от 6 апреля 2024, 01:01
Традиционно с подозрением отношусь к мнению людей, оставляющих в письме столько ошибок.
20 апреля 2024, 15:04 Ответить
Svetlana Gagyan 21 апреля 2024, 10:12
Оценка
Знаете, я за НАШЕ кино, но это.... пошли с друзьями и зря потратили 2 часа.
я очень пыталась хоть за что- то зацепиться по сюжету, ННоо.. тщетно.. Куски "ни о чем", винегрет накрошили , хотели высосать из слабой линии вестерн.. И это не вышло..Совсем. Нисколечко..НЕ ТРАТЬЕ ВРЕМЯ на просмотр. Актеры не спасут ваше время.
21 апреля 2024, 10:12 Ответить
kimo777 23 апреля 2024, 10:55
Оценка
Так, среднестатистический боевичок-"истерн". Откровений от этого фильма ждать не стоит, но разок посмотреть можно.
23 апреля 2024, 10:55 Ответить
stick.78 27 апреля 2024, 19:32
Оценка
Сюжет и костюмы и инюгра аатеров на высоте! Смотрели с удовольствием !
27 апреля 2024, 19:32 Ответить
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