Золото Умальты
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Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.
я очень пыталась хоть за что- то зацепиться по сюжету, ННоо.. тщетно.. Куски "ни о чем", винегрет накрошили , хотели высосать из слабой линии вестерн.. И это не вышло..Совсем. Нисколечко..НЕ ТРАТЬЕ ВРЕМЯ на просмотр. Актеры не спасут ваше время.
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