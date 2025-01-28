«Моди: Три дня на крыльях безумия»: Рецензия Киноафиши

Париж, 1916. Кафе дю Дом — место, где в те годы собираются богема, интеллектуалы и общественные деятели. Среди них и художник Амедео Модильяни, который как-то раз вылетел из винтажного окна этого кафе, разбив его вдребезги и прихватив с собой сувенирную бутылку шампанского. Моди тогда особо еще никто не знал, а художников в Париже был целый город, так что удивить такие портретисты могли разве что диковатых иностранцев. С одним из туристов Модильяни как раз и повздорил — вот почему он вылетел из модного ресторана, нарушив спокойствие благопристойной публики.

Так динамично начинаются эксцентричные приключения Моди (как его называли в Париже) — выхваченные три дня из его жизни. Художник в это время пишет картины и делает скульптуры с изображением красивой интеллектуалки-поэтессы и критика Беатрис Хастингс, с которой у него роман. Работает он страстно, готовясь к многообещающей встрече с видным коллекционером, который вроде бы заинтересовался его работами. А еще в эти дни Моди как всегда страшно напивается, из-за чего в детстве переболевший туберкулезом художник постепенно умирает.

Богемное фэнтези Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» — это романтизированная история без претензий на биографическую точность, прославляющая крайности такого богемного образа жизни, в котором витальность и смерть всегда соседствуют, а сердце горит ярким пламенем, побуждающим художника на настоящие безумства. Для Деппа «Моди» — второй режиссерский проект после картины «Храбрец» 1997 года с ним же и Марлоном Брандо в главных ролях. Тогда «тот самый Крестный» предложил Деппу свою кандидатуру на вторую главную роль. Теперь к Деппу сам обратился актер не меньшего масштаба и всё из того же «Крестного отца» — Аль Пачино.

Именно Пачино придумал снять фильм по пьесе Денниса Макинтайра «Моди» более 25 лет назад, а затем предложил Деппу воплотить его идею. Кроме того, маститый актер сыграл в картине того богатого коллекционера Мориса Ганья, чье появление в городе так ждет Модильяни, а вместе с ним и зрители. Сцена напряженного диалога, в котором двое мужчин меряются эго и поочередно забирают друг у другу власть в разговоре, написана и сыграна просто изумительно. Чувство собственной проницательности и характер самовлюбленного плута от мира искусства Пачино передает лишь движением бровей или опущенным взглядом — тонко, на полутонах. Безусловно, как и в «Храбреце», где по сюжету кинопродюсер решил снять в фильме настоящее убийство, главной темой «Моди» становится само по себе искусство и люди, которые подчиняют ему всю жизнь. Депп рассказывал, что его больше всего восхищает в человеке стремление к творчеству, которое он видит в кумирах — Винсенте Ван Гоге, Джеке Керуаке и Хантере С. Томпсоне (Депп снимался в двух экранизациях его книг — «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Ромовый дневник»).

Однако «Моди» бывает излишне претенциозным. Особенно тогда, когда персонажи Риккардо Скамарчо и Антонии Депла начинают цитировать Шарля Бодлера и Данте. Другой пример — когда художники в фильме обмениваются комплементарными тирадами о том, как прекрасно их искусство. Но не только в диалогах эта вычурность проявляется. Депп-режиссер играет с формой, чтобы сделать байопик оригинальнее, хотя некоторые визуальные решения не всегда можно объяснить со смысловой точки зрения. Так, черно-белые зарисовки, которые выглядят как неотреставрированные обрывки немого кино с ускоренным изображением и интертитрами, кажется, используются лишь с эстетической целью или разве что для исторической отсылки к кино.

Вместе с тем фильм посвящен рок-н-ролльному гитаристу Джеффу Беку. И эта бунтарская интонация сглаживает чересчур интеллектуальные диалоги забавными сценами с талантливыми, невероятно обаятельными, но неудачливыми друзьями Моди — художниками Морисом Утрилло (Бруно Гуэри, известный по сериалу «Эмили в Париже») и Хаимом Сутиным (Райан Макпарланд, который разговаривает точь-в-точь, как карлик из «Твин Пикса»). Один их них рассуждает о мухе, уснувшей вечным сном на его лице. Потом они оба сражаются за таракана. Ко всему этому добавляется много физиологичности и даже комедийная актерская манера Деппа, к которой будут склоняться по очереди все члены трио, включая Скамарчо, вместе наслаждаясь гедонистическим образом жизни и выпивая бутылку за бутылкой.

Пожалуй, интереснее всего в фильме следить за любовной линией Моди и Беатрис (его дантевской Беатриче), в чьих отношениях кипят неподдельные страсти, полные общих шуток и контрастных эмоций. В реальности их роман был особенным еще и потому, что основывался на взаимном уважении, равенстве и восхищении талантом партнера. Однако пока художники творят и наслаждаются любовью, в Европе идет Первая мировая война (есть действительно страшные кадры с телами убитых солдат). Важно, что смерть, несмотря на легкость и юмор в фильме, становится его ключевой темой. Моди чувствует ее приближение, видит во снах образ черной смерти, а в одной из сцен даже оказывается на кладбище. Этот контекст делает историю сильнее, не скатываясь до излишне трагедийного пафоса. Амедео Модильяни не станет через четыре года после показанных в фильме событий. А после каждый коллекционер мира будет мечтать о приобретении его работ. Не то что этот Морис Ганья.