Подростки: Первая любовь
– Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Это история о невозможности их любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени сурового для одних и полного надежд для других.
Сюжет картины повествует о лихих 90-х годах и отвязных друзьях, только-только окончивших школу. У них была общая дорогая мечта, ради которой они подрабатывали на рынке и воровали магнитолы из машин, продавая за копейки.
Так же сюжет расскажет о гопниках-беспредельщиках, занимавшихся шмоном, стрелками и избиением толпой тех. кто слабее.
Но главная тема фильма - это первая любовь, которая, как говорится, зла и ради неё пойдешь на всё, даже жертвуя дружбой. И все запреты взрослых для влюблённых - не преграда.
Во время просмотра фильма я, словно сам погрузился в юные годы - настолько знакомы для меня были многие события. И пусть начало этой картины запутано и не всё сразу понятно. Зато потом накрывает настоящая ностальгия. Происходящие события становятся напряжёнными и динамичными, что невозможно оторваться от экрана.
Финал же получился трогательным, вызывающим слезу.
Про саундтреки - отдельная тема. Лучшие отечественные хиты 90-х, таких исполнителей, как Богдан Титомир, Шура, «Руки Вверх», «Иванушки», «Рок-Острова» и других, исполняли сами герои фильма. И это были своего рода клипы, как в Болливуде.
Подводя итог, хочу заметить, что картина «Подростки. Первая любовь» во многом напоминает сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», только события разворачиваются намного жёстче и стремительнее. И такие фильмы мне нравятся.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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