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Подростки: Первая любовь - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Подростки: Первая любовь. Трейлер

Подростки: Первая любовь. Трейлер

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Дата публикации: 2 июля 2024
Подростки: Первая любовь – Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Это история о невозможности их любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени сурового для одних и полного надежд для других.
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olgaivanova238 1 июня 2024, 00:49
Показали бы трейлер не в кино перед просмотром, а здесь! Показано много драк чего-то пессимистичного... Передумала идти хотя сценарий фильма Олег старшеклассник бла бла (это типо многоточие или болтовня) вполне интересно написано. Если не любите драки - не идите!
1 июня 2024, 00:49 Ответить
Раиса Мятяш 27 августа 2024, 16:06
Оценка
Я его жду сначала лета
27 августа 2024, 16:06 Ответить
ulanasaj17 29 августа 2024, 21:13
Оценка
Очень интересный фильм, немного даже грустный в конце, но в целом всё понравилось! 👍
29 августа 2024, 21:13 Ответить
vladimir.mihailov1986 29 августа 2024, 22:49
Оценка
Качественно суперский фильм. Всем спасибо.
29 августа 2024, 22:49 Ответить
Киноафиша.инфо 30 августа 2024, 19:20
в ответ на сообщение vladimir.mihailov1986 от 29 августа 2024, 22:49
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 августа 2024, 19:20 Ответить
Aleks Stepanov 1 сентября 2024, 22:22
Оценка
очень классный фильм😁
1 сентября 2024, 22:22 Ответить
Weteran Mc 3 сентября 2024, 01:42
Оценка
В крайний день лета посмотрел премьеру отечественной молодёжной драмы от режиссёра сериала «Пищеблок» - «Подростки. Первая любовь».

Сюжет картины повествует о лихих 90-х годах и отвязных друзьях, только-только окончивших школу. У них была общая дорогая мечта, ради которой они подрабатывали на рынке и воровали магнитолы из машин, продавая за копейки.
Так же сюжет расскажет о гопниках-беспредельщиках, занимавшихся шмоном, стрелками и избиением толпой тех. кто слабее.
Но главная тема фильма - это первая любовь, которая, как говорится, зла и ради неё пойдешь на всё, даже жертвуя дружбой. И все запреты взрослых для влюблённых - не преграда.

Во время просмотра фильма я, словно сам погрузился в юные годы - настолько знакомы для меня были многие события. И пусть начало этой картины запутано и не всё сразу понятно. Зато потом накрывает настоящая ностальгия. Происходящие события становятся напряжёнными и динамичными, что невозможно оторваться от экрана.
Финал же получился трогательным, вызывающим слезу.
Про саундтреки - отдельная тема. Лучшие отечественные хиты 90-х, таких исполнителей, как Богдан Титомир, Шура, «Руки Вверх», «Иванушки», «Рок-Острова» и других, исполняли сами герои фильма. И это были своего рода клипы, как в Болливуде.

Подводя итог, хочу заметить, что картина «Подростки. Первая любовь» во многом напоминает сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», только события разворачиваются намного жёстче и стремительнее. И такие фильмы мне нравятся.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
3 сентября 2024, 01:42 Ответить
--------- --------- 10 сентября 2024, 14:58
Оценка
Лучший фильм который посмотрела я в последнее время❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥
10 сентября 2024, 14:58 Ответить
--------- --------- 10 сентября 2024, 14:59
Оценка
Лучший фильм который я посмотрела в последнее время ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
10 сентября 2024, 14:59 Ответить
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