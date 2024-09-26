Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
9 секунд - трейлер
Киноафиша Трейлеры 9 секунд. Трейлер

9 секунд. Трейлер

🧡 51
👏 12
🥺 20
🤔 4
🥱 13
Дата публикации: 26 июля 2024
9 секунд – 2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту – 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Слава Крулатов 26 сентября 2024, 09:12
Оценка
Я отношу «9 секунд» к тем фильмам, которые стоит посмотреть в кино и сделать свои выводы, потому что пример героя реально поражает. Это интересная, жизненная и вместе с тем вдохновляющая история о силе человеческого духа. И самое главное то, что здесь нет лишнего пафоса и наигранности. Вот это прям порадовало и я считаю, что фильм в любом случае стоит посмотреть на большом экране.
26 сентября 2024, 09:12 Ответить
monetkald 26 сентября 2024, 14:25
Оценка
Отличный фильм, нужно смотреть всем, особенно нашей молодежи. Мужество, смелость, любовь и традиции. Вечная память Героям🙏
26 сентября 2024, 14:25 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:55
в ответ на сообщение monetkald от 26 сентября 2024, 14:25
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
26 сентября 2024, 18:55 Ответить
Уг Гарбал 26 сентября 2024, 19:57
только что посмотрел фильм. Зал был полный. Рекомендую к просмотру. Бато Шойжонов хорошо Алдара сыграл. Хорошо показана его жизнь до армии в бурятской среде. Алдар такой и был: Герой без понтов и пафоса, как миллионы наших россиян.
26 сентября 2024, 19:57 Ответить
Михаил Тюрин 26 сентября 2024, 22:58
Оценка
Очень интересный фильм
26 сентября 2024, 22:58 Ответить
Михаил Тюрин 26 сентября 2024, 22:59
в ответ на сообщение Уг Гарбал от 26 сентября 2024, 19:57
Оценка
а у нас был пустой зал, мы одни сидели троем на этом фильме
26 сентября 2024, 22:59 Ответить
Игорь Маринков 27 сентября 2024, 08:12
Оценка
Открыл для себя фильм Олега Штрома «9 секунд» и со всей уверенностью могу сказать, что в кино можно идти без вопросов. Вот что тут очень важно, так это то, что биография реального героя Алдара Цыденжапова показана здесь такой, какой она была – честной, без каких-то ненужных допущений и выдумок. Вот за это создателям фильма большая благодарность.
27 сентября 2024, 08:12 Ответить
Максим Иванов 27 сентября 2024, 18:02
Оценка
Супер фильм, основан на реальных событиях
27 сентября 2024, 18:02 Ответить
Киноафиша.инфо 27 сентября 2024, 19:04
в ответ на сообщение Игорь Маринков от 27 сентября 2024, 08:12
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
27 сентября 2024, 19:04 Ответить
dkazazaev96 30 сентября 2024, 13:13
Оценка
Всем советую 🎥 фильм хороший а лучше приходите всей семьей и берите детей. Это история о мужестве и храбрости матроса Алдара Цадыджапова
30 сентября 2024, 13:13 Ответить
Weteran Mc 2 октября 2024, 23:22
Оценка
Посмотрел в кинотеатре отечественную биографическую драму о героическом поступке 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни спас от уничтожения весь экипаж эсминца «Быстрый», состоящий из 348 человек.
Вначале, как обычно, «Вкусно и Точка» с картошкой по-деревенски. А после сеанс того самого фильма - «9 секунд».

Сюжет сходу бросает зрителя в момент прорыва топливного трубопровода с мазутом и следом начавшийся на корабле пожар. Алдара Цыденжапова, сумевшего перекрыть трубопровод и при этом получившего 90% ожогов тела, доставляют в больницу, подключив к ИВЛ.
Далее история начинается с самого начала - с детства героя, переходящего в юность, со всеми любовными делами. Это служит отправной точкой для зачисления юноши в ряды курсантов морского флота. Мальчик туда пошёл добровольно, по следам деда.
Нам показывают процесс обучения, переходящий в первый выход в море на том самом эсминце.
Время шло и оставалось два месяца до дембеля, когда случилась та самая трагедия, где молодой матрос совершил подвиг.

Несмотря на не большую медлительность и разжёванность в сюжете, фильм смотрелся с интересом. Который, к сожалению, закончился не на радостной ноте. Но это жизнь.
При просмотре финала я ощущал гордость за такой поступок этого юного матроса. И я считаю, что данную картину очень даже стоит посмотреть.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
2 октября 2024, 23:22 Ответить
Владимир Александров 5 октября 2024, 07:30
Оценка
История о том, как матрос первого года службы заменил собой и старшину, и механика, и командира БЧ-5, и капитана корабля тоже....
В данной конкретной особо-опасной ситуации....
Один за Всех....
Спасибо ему за Это ....
Ну, а офицеры нашего флота должны посмотреть Этот Фильм и Сделать Выводы....где они должны были быть в ситуации угрожающей Гибели Корабля...и как надо изменить Конструкцию Корабля, чтобы в последующем исключить подобные Опасные Ситуации....
5 октября 2024, 07:30 Ответить
koshka906 6 октября 2024, 21:32
Фильм про смелость, традиции, мужество, ценности и любовь. Впечатлил. Жаль, что чудес не бывает (Р̶е̶д̶к̶о̶) и самые лучшие уходят так рано🕊️
6 октября 2024, 21:32 Ответить
Мария Галимова 13 октября 2024, 16:52
Оценка
Хороший фильм. Слезы и улыбка на лице. Трогательно и мужественно. Советую 👍
13 октября 2024, 16:52 Ответить
Александр Разживин 19 октября 2024, 18:39
Оценка
Отличный фильм! 🔥🔥🔥 Рекомендую!
19 октября 2024, 18:39 Ответить
Киноафиша.инфо 19 октября 2024, 20:47
в ответ на сообщение Александр Разживин от 19 октября 2024, 18:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
19 октября 2024, 20:47 Ответить
Очир Цэдашиев 24 ноября 2024, 07:08
Оценка
Фильм очень понравился
24 ноября 2024, 07:08 Ответить
Ксения Владимировна 23 февраля 2025, 00:39
Оценка
Очень трогательная и вдохновляющая история подвига простого человека, основанная на истории реального героя, спасшего своих товарищей. Без пафоса и с добром.
23 февраля 2025, 00:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 9 секунд
9 секунд драма, 2024, Россия
Дед Фомич - трейлер 01:56
Дед Фомич  трейлер
Пиноккио: Раскрепощенный - trailer 02:21
Пиноккио: Раскрепощенный  trailer
Питер FM - новый трейлер 01:30
Питер FM  новый трейлер
Мечтать не вредно - минутный дублированный трейлер 01:00
Мечтать не вредно  минутный дублированный трейлер
Турбозавры. Суперфильм - трейлер 01:38
Турбозавры. Суперфильм  трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Безумная старуха - trailer 01:58
Безумная старуха  trailer
Дени и Мэни в кино! - трейлер 01:01
Дени и Мэни в кино!  трейлер
Кощей. Тайна живой воды - трейлер 01:46
Кощей. Тайна живой воды  трейлер
Зомбилэнд-Сага. Фильм - дублированный трейлер 01:08
Зомбилэнд-Сага. Фильм  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше