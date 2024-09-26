9 секунд
– 2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту – 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.
Вначале, как обычно, «Вкусно и Точка» с картошкой по-деревенски. А после сеанс того самого фильма - «9 секунд».
Сюжет сходу бросает зрителя в момент прорыва топливного трубопровода с мазутом и следом начавшийся на корабле пожар. Алдара Цыденжапова, сумевшего перекрыть трубопровод и при этом получившего 90% ожогов тела, доставляют в больницу, подключив к ИВЛ.
Далее история начинается с самого начала - с детства героя, переходящего в юность, со всеми любовными делами. Это служит отправной точкой для зачисления юноши в ряды курсантов морского флота. Мальчик туда пошёл добровольно, по следам деда.
Нам показывают процесс обучения, переходящий в первый выход в море на том самом эсминце.
Время шло и оставалось два месяца до дембеля, когда случилась та самая трагедия, где молодой матрос совершил подвиг.
Несмотря на не большую медлительность и разжёванность в сюжете, фильм смотрелся с интересом. Который, к сожалению, закончился не на радостной ноте. Но это жизнь.
При просмотре финала я ощущал гордость за такой поступок этого юного матроса. И я считаю, что данную картину очень даже стоит посмотреть.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
В данной конкретной особо-опасной ситуации....
Один за Всех....
Спасибо ему за Это ....
Ну, а офицеры нашего флота должны посмотреть Этот Фильм и Сделать Выводы....где они должны были быть в ситуации угрожающей Гибели Корабля...и как надо изменить Конструкцию Корабля, чтобы в последующем исключить подобные Опасные Ситуации....
