«Анора»: Рецензия Киноафиши

77-й Каннский кинофестиваль подошел к концу и объявил своих победителей, где главную награду, «Золотую пальмовую ветвь», получил американский фильм «Анора» Шона Бэйкера про работницу стриптиз-клуба с узбекским именем, влюбившуюся в сына русского олигарха. Довольно-таки типичное описание для победителя одного из главных киносмотров мира. Рассказываем, почему именно эта картина запала в душу каннского жюри.

Приглушенный неоновый свет, громкая танцевальная поп-музыка, замкнутые комнаты для такого относительно просторного стриптиз-клуба — 23-летняя Анора вальсирует между людьми с игривой улыбкой на лице. Девушке надо найти клиента на сегодняшнюю ночную смену и отправиться с ним в приватную комнату для танца. Молодые, старые, женатые, разведенные, бедные, богатые — ей все равно, кого обслуживать, так как она это делает ради денег. Если вдруг нет наличных, то она с удовольствием под ручку доведет до банкомата. Вот такая она заботливая.

Конечно, ее рабочие ночные смены не всегда гладкие. Иногда ее достает коллега и явно пытается нарваться на конфликт. Видите ли, Анора не должна была танцевать для ее клиента, пока та отсутствовала в клубе. Только же здесь нет ничего личного, чисто бизнес. Анора вообще пытается скрывать свое сердце и особо не привязываться. Однако эмоции она может показать только тогда, когда плохо обращаются с ее плейлистом для приватных танцев. Тут она уже не будет сидеть на месте, а выскажет все свое недовольство главному менеджеру. С Анорой все-таки шутки плохи, если ее разозлить.

Шон Бэйкер с «Золотой пальмовой ветвью»

В один из вечеров ее просят обслужить парня по имени Ваня, потому что она единственная, кто знает русский язык. Анора — это узбекское имя, а бабушка девушки успела обучить ее языку. Только она совершенно не умеет на нем говорить (она так считает), поэтому просит Ваню говорить на русском, а она будет отвечать на английском. Парня-то совершенно не заботит, на каком языке изъясняться. Он может так и так, а вообще, перед ним такая красивая девушка, что можно позабыть абсолютные слова. Вот так встреча, начавшаяся как хорошая возможность заработать денег, превратилась в бурную легкомысленную историю любви.

Это не «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, хотя завязка очень напоминает самый популярный фильм про богатого мужчину и проститутку. Фильм Гарри Маршалла слишком патриархальный по своей фабуле и совершенно уже не проходит проверку временем — в современности ситуация совсем другая. Отношения с секс-работницей уже обыденная вещь, но, конечно, для людей 40+ это все еще кажется чем-то странным.

Ваня и Анора не замечают разницы в своих статусах. Они просто проводят время на полную катушку: занимаются сексом, ходят на вечеринки, кутят в Лас-Вегасе, гуляют по Брайтон-Бич, и иногда девушка просто обнимается с парнем, когда тот играет в видеоигры. Звучит как обычные зумерские отношения, просто на несколько тысяч долларов. В Лас-Вегасе они решают внезапно пожениться, чтобы Ваня смог получить грин-карту и остаться в США, а то в скором времени за ним приедет его папаня-олигарх и заберет работать в свою компанию. Легкомысленно? Глупо? Нереалистично? Просто хорошо быть молодым, наивным и влюбленным.

Кадр из фильма «Анора»

Романтическая история ребят сразу же заканчивается после того, как родители Ивана прознают о свадьбе с секс-работницей. Это же позор на всю семью, и иногда как-то быстрее организовать развод. Папаша быстро вызывает своих подчиненных, местных армян Тороса и Гарника, — с их приходом начинается настоящая комедия положений на трех языках. Дело в том, что в большинстве своем в картине говорят на русском, который сопровождается английским, а также армянским. Вот такой лингвистический праздник происходит на экране, и выглядит это невероятно комично — несмотря на знание такого количества языков, герои все равно не могут друг друга услышать.

Это и есть самый главный месседж Шона Бэйкера — люди перестали слышать друг друга. Нет любви, искренности, заботы и обычной человечности в современном мире, где можно поверить в чувства двух молодых людей. Может, Ваня действительно влюбился в секс-работницу, а она же полностью, без каких-либо условий отдала ему свое сердце. Вдруг ей правда не нужны никакие деньги, а она реально прониклась и влюбилась в этого легкомысленного, смешного и доброго парня. Это понимает только Анора, но не люди вокруг.

Шон Бэйкер снял на самом деле социальную драму, четко изображаю разные слои общества. Богатые так и будут использовать бедных для своих нужд, секс-работниц продолжают унижать даже собственные коллеги, в мире правят деньги, иммигранты до сих пор будут выполнять сомнительные работы. «Анора» — это фильм сразу же обо всем самом насущном в этом мире, прыгающий от одного жанра к другому, устраивая настоящий цирк на экране. Можно смеяться, умиляться, раздражаться, злиться и плакать вместе с Анорой. Проживать ее же эмоции и чувства в течение всей картины. Настолько ее история западает в душу, что невозможно перестать думать о фильме в течение нескольких часов. По-настоящему сложная социальная сказка с душераздирающим концом. Увы, такова жизнь.