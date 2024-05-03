«Каскадеры»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Дэвид Литч — относительный новичок в карьере, посвятивший бо́льшую часть своей жизни работе каскадером. Целое десятилетие, начиная с «Бойцовского клуба» , Литч помогал Брэду Питту отстреливаться от будущей жены и отправлять плохих парней в нокаут. Плюс еще десяток лет в дублерах Жан-Клода Ван Дамма , Мэтта Дэймона и в качестве главного постановщика трюков. Литч до безумия любит свою прошлую работу и поэтому, пересев в режиссерское кресло, продолжил петь ей оды. Его «Джон Уик» , «Быстрее пули» и «Дэдпул-2» славятся невероятной хореографией боя, так что картина, уже целиком посвященная каскадерской работе, была лишь вопросом времени. Обратившись к одноименному сериалу 80-х, Литч берет идею о каскадерах, подрабатывающих охотниками за головами, и создает ее новое вольное изложение.

Известный голливудский каскадер Колт Сиверс в исполнении Райана Гослинга живет свою лучшую жизнь: он обожает выполнять трюки, а заодно может каждый рабочий день зажимать в углу свою возлюбленную Джоди Морено, работающую оператором. Единственный минус заключается в невыносимом характере актера, за которого он выполняет все трюки, — популярнейшего плейбоя Тома Райдера. Блестящая, а потому обидно, что столь крошечная роль Аарона Тейлора-Джонсона . В ней актер находит долгожданное применение своему телу, накачанному для «Крэйвена-охотника» , который все не может добраться до больших экранов. Исполняя очередной трюк за тщеславную звезду, Колт ломает спину. Разочаровавшись в себе, герой обрывает связь с внешним миром на полтора года.

Выйти из тени его заставляет продюсер, приглашающий принять участие в съемках режиссерского дебюта Джоди — научной фантастики «Металшторм» (эдакий «Безумный Макс» с нашествием инопланетян). Но приехав на съемки, Колт обнаруживает, что возлюбленная еще не готова простить его после столь продолжительного гостинга, а дублировать ему и вовсе некого — Том Райдер пропал. Чтобы спасти фильм, Колту приходится отправиться на поиски главной звезды и применить свои навыки вне съемочной площадки.

Каскадеры

Колт Сиверс раскидывает злодеев во все стороны, пробивает абсолютно каждое стеклянное ограждение, переворачивается в автомобилях, гоняет на лодках и прыгает на вертолет. В сравнении с этими эпическими каскадерскими работами (одна из них даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса — каскадер Логан Холладей перевернулся в машине 8 с половиной раз) сценарно на экране разворачивается до боли типичный комедийный боевик.

Гослинг, до сих пропитанный энергией Кена, может быть как супергероем, так и ранимым мужчиной, плачущим под Тейлор Свифт . Проявлять свою рыцарскую маскулинность он готов, только если это приближает его к долгожданному поцелую с принцессой Эмили Блант . Химия между героями ощутимая, но не завораживающая. Виной всему сбитый ритм, то заметно растягивающий сцены, то бегущий по верхам. Те же проблемы и у юмора. Меткие короткие шутки сосуществуют с затянутыми гэгами.

Каскадеры

Тогда как в самой картине, так и вне ее создатели продвигают идею о вручении оскаровских статуэток за каскадерскую работу, стоит быть чем-то бо́льшим, чем просто попкорновым кино. Самые увлекательные сцены фильма происходят на съемочной площадке, когда видны тросы и множество людей, бегающих с надувным батутом за летающим каскадером. Погружение в эту магию кино (а на деле огромный труд большой команды) могло придать фильму необходимый вес. Этого же можно было достичь, раскрыв предысторию Колта Сиверса, его путь в профессию, мотивацию. Литч же намеренно создает легкое летнее кино, которое если и повлияет на Американскую киноакадемию, то только благодаря громким именам в касте.