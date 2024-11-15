«Гладиатор 2»: Рецензия Киноафиши

Будучи ребенком, Луций бежал из Римской империи и обосновался где-то в Северной Африке. 16 лет спустя он ведет жизнь обычного фермера и счастлив в отношениях с возлюбленной. Идиллию рушит генерал Марк Акаций, получивший приказ захватить мирное поселение. Легион военачальника берет территорию штурмом. Вторгаясь в город, солдаты Акация убивают жену Луция, а самого его берут в плен и доставляют в Рим. Там он становится собственностью Макрина — экс-раба, ныне возглавляющего школу гладиаторов. Одержимый местью Луций побеждает одного противника за другим и, само собой, оказывается на арене Колизея.

Четверть века назад «Гладиатор» стал мировой сенсацией, собрав в мировом прокате полмиллиарда долларов и получив «Оскар» в категории «Лучший фильм». Монументальный боевик Ридли Скотта реанимировал такой забытый всеми жанр, как пеплум, и стал, пожалуй, главным триумфом в карьере живого классика. Хотя Скотту уже 87, режиссер до сих пор снимает не покладая рук, выдавая по фильму в год. Как и прежде, удачные картины чередуются с грандиозными провалами — как художественными, так и коммерческими. Его прошлогодний «Наполеон» с треском провалился в прокате и был уничтожен критиками, обвинившими Скотта в фактологических неточностях. Подобные претензии, впрочем, предъявлялись мэтру и за первого «Гладиатора», но там хотя бы была цельная история, тогда как байопик о французском императоре разваливается на бессвязные фрагменты.

Неудивительно, что многие ждали возвращения в Римскую империю с опасением. Ситуацию усугублял тот факт, что сценарий ко второму «Гладиатору» написал Дэвид Скарпа — человек, ответственный за невнятного «Наполеона». К тому же производство сиквела сопровождалось колоссальными трудностями. Съемки стартовали в 2023 году, но вскоре прервались на четыре месяца из-за забастовки Гильдии актеров США. Во время одной из смен каскадеры получили серьезные ожоги, а PETA, посетив съемочную площадку, обвинила команду Скотта в жестоком обращении с животными. В конечном счете бюджет разросся до $250 млн, из-за чего скептики прочат Скотту очередную кассовую неудачу.

Что же касается самого фильма, то, как и в случае с «Наполеоном», его наиболее слабым компонентом оказался сценарий. Скарпа попросту переписал оригинал на новый лад, приумножив положительные моменты и количество поединков. К счастью, Скотт по сей день ставит экшен как никто другой в Голливуде. Если раньше бойцы сражались между собой, то теперь им противостоят хищные бабуины и гигантские акулы, а в одной из сцен гладиатор выходит сражаться верхом на носороге. Эффектные битвы непрерывно следуют друг за другом, позволяя забыть о любых сценарных просчетах.

Максимуса в сиквеле буквально расщепили надвое. С одной стороны — жаждущий мести гладиатор Луций (Пол Мескал), с другой — бравый генерал Акаций (Педро Паскаль), уставший от войн и мечтающий о государственном перевороте. Злодеев нынче также двое. Фред Хекинджер из «Белого лотоса» и Джозеф Куинн из «Очень странных дел» играют примерно то же, что и Хоакин Феникс в первой части. И делают это более чем органично. Но главной находкой Скотта стал Дензел Вашингтон — большой голливудский артист, который самозабвенно дурачится в образе торговца-трикстера. Тем временем Конни Нильсен, вновь заглянувшая на сугубо мужскую вечеринку, своим присутствием худо-бедно связывает оригинал и продолжение между собой.

«Гладиатор 2» — вторичный, абсолютно необязательный, но зрелищный блокбастер. Панорамы Древнего Рима завораживают, батальные сцены поражают масштабом, а кровь льется рекой все два с половиной часа. Между тем китчевая эстетика напоминает о том, что перед нами отнюдь не высоколобое историческое кино, а пестрое голливудское шоу. Фильм не привносит в жанр ничего нового и точно не станет современной классикой. Однако для разового просмотра этот по-хорошему избыточный боевик точно подойдет. По меньшей мере это чертовски весело.