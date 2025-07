«Виды доброты»: Рецензия Киноафиши

C первой ноты Sweet Dreams (Are Made of This) полный зал кинокритиков со всего мира сходит с ума. Словно дети, более шестисот человек начинают хлопать в такт и взрываются аплодисментами при появлении имени Лантимоса на экране. Невозможно представить, чтобы до успеха «Бедных-несчастных» греческий режиссер вызвал бы и треть подобной реакции. В этом заключается первая обманка картины: «Виды доброты» Лантимос написал в соавторстве с Эфтимисом Филиппу — сценаристом его «Клыка» , «Альп», «Лобстера» и «Убийства священного оленя» . Так что зрители, знакомые с режиссером лишь по его поздним, кассовым работам ( «Бедные-несчастные» и «Фаворитка» ), рискуют по меньшей мере опешить от происходящего.

Вторая обманка — название фильма, на чье несоответствие содержанию намекает вступительный хит 80-х. Строчки Some of them want to abuse you // Some of them want to be abused — самое точное описание «Видов абью... доброты». Альманах из трех историй раскрывает разные типы психологического насилия, на которые жертва идет по собственному желанию. А вот уже жертва, из добрых побуждений, распространяет зло дальше, наращивая его по прогрессии.

Роберт вверил свою жизнь в распоряжение Уиллему Дефо , ежедневно присылающему расписание на день. В нем с точностью до минуты указано, когда и сколько Роберт должен заниматься сексом с женой и читать «Анну Каренину». Герой не в состоянии существовать без этой указки, отчего страдает его жена: на ней распоряжения Дефо отражаются страшнее всего. Дэниел горюет по потерянной в море жене, но, когда поисково-спасательная операция увенчивается успехом, к нему возвращается самозванка с лицом супруги. Мужчина решает извести ее, заставляя наносить себе увечья для доказательства истинной любви. Эндрю является членом культа, созданного ради поиска человека со способностью воскрешать мертвых. Его напарница Эмма Стоун впадает в столь сильную одержимость этой идеей, что начинает видеть нужную девушку во снах.

Виды доброты

У Лантимоса получается удивить каждой из этих глав, вписывая сюжет в самые неожиданные повороты. Правда, как и все альманахи, картина страдает неравномерностью историй, где одна всегда будет чуть сильнее другой. Но и тут стоит сделать оговорку: если обычно глава-фаворит кажется очевидной, то у каждого «Вида доброты» нашлись свои ярые поклонники. Добавить еще пару историй — и работу можно было выпускать отдельным сериалом, от которого все были бы только в выигрыше. В первую очередь сам Лантимос, явно получающий огромное удовольствие от возвращения к корням.

Последний наградный сезон развязал режиссеру руки, позволив выпустить на экраны это абсурдное и жестокое разоблачение человеческих пороков, которым он отказывается выносить приговор. Снятые в период карантина и монтажа «Бедных-несчастных», «Виды доброты», несмотря на свою тематику, наполнены чувством огромной свободы и задора. Участники золотого состава актеров Лантимоса явно не хотели расставаться друг с другом и стали близки достаточно, чтобы заиграться в осязаемую телесность. Они с одинаковым удовольствием отрезают друг другу пальцы в одной истории и занимаются групповым сексом в другой. Ради второго особенно не терпится дождаться цифровой версии с возможностью поставить фильм на паузу.

Виды доброты

В наборе часовых историй меняются фокус на разные виды конечностей, имена, цвет волос Стоун и длина бороды Джесси Племонса . Неизменным остается лишь второстепенный герой с инициалами R.M.F. Участник разной степени вовлеченности, пытающийся выжить посреди творящегося безумства. В нем заключен образ самого режиссера (в реальности актера тоже зовут Йоргос), а также зрительской аудитории. Нас, старающихся в мире насилия обрести любовь и искреннюю поддержку. Ну или хотя бы спокойно перекусить в тишине.