«Ворон»: Рецензия Киноафиши

31 марта 1993 года. Команда во главе с Алексом Пройасом снимает ту самую сцену из «Ворона», когда бандиты врываются в дом к Эрику и его невесте Шелли, чтобы убить обоих. В роли Эрика — восходящая звезда Брэндон Ли, сын легендарного Брюса Ли. Актер в кадре, и вот Майкл Масси, сыгравший одного из преступников, делает роковой выстрел. Из оружия с холостыми патронами вылетает заглушка и пробивает Ли живот, застряв в позвоночнике. Обширное кровоизлияние. Пять часов в операционной. Все безуспешно. Брэндон Ли скончался в возрасте 28 лет, так и не дождавшись своего триумфа на премьере «Ворона» в 1994 году. Фильм все-таки досняли с дублером вместо главной звезды в некоторых сценах.

Ужасающая история со съемочной площадки (как бы цинично это ни звучало) привлекла особое внимание аудитории и добавила мрачности экранизации, и без того пронизанной готической атмосферой. Смерть была практически в ДНК «Ворона» — комикса Джеймса О’Барра, на котором была основана киноадаптация Пройаса, а также сиквелы, сериал и, наконец, ребут 2024 года Руперта Сандерса, режиссера «Белоснежки и охотника» и «Призрака в доспехах». О’Барр придумал сюжет «Ворона» через три года после гибели своей невесты из-за пьяного водителя, сбившего ее на дороге. С этой смерти все и началось. А сама франшиза, как и ее главный персонаж, многократно умирала и воскресала, чтобы и вовсе перезапуститься уже с Биллом Скарсгардом и певицей FKA twigs в главных ролях.

Современные Эрик и Шелли — парочка миллениалов-аутсайдеров — теперь пациенты рехаба в милых розовых пижамках. Они знакомятся друг с другом в этом реабилитационном центре и сразу же влюбляются. Он рисует и пишет тексты, она поет и почему-то боится пианино, на котором вообще-то хорошо играет. Когда в рехаб за Шелли приходят роскошно одетые злодеи, парочка решает сбежать из клиники. Они укрываются от мира в красивой квартире Шелли, а потом уже безо всякого страха отдыхают на природе и тусят в клубах, нередко прибегая к запрещенным препаратам. Однажды ночью их все-таки находят и убивают. Но ворон, переправляющий души из царства живых в царство мертвых, возвращает Эрика из иномира, чтобы расквитаться со злодеями, причастными к их убийству.

Главенствует в этом преступном сообществе Винсент Роуг — ужасающая версия Фауста, заключившего сделку с Мефистофелем. Роуг ему — души невинных, а дьявол взамен — вечную жизнь. В новой адаптации персонажей действительно прибавилось. И современные злодеи, например, увлекаются не оккультизмом, как в версии 1994 года, а оперой. В лучшей сцене фильма некоторые из них смотрят постановку «Роберт-дьявол» Джакомо Мейербера, в основе которой легенда о юноше, продавшем душу Сатане. Кадры с артистами и благочинной публикой рифмуются с резней, в которой кровь попадает даже на камеру. Бойня снята в лучших традициях фильмов Джонни То и «Джона Уика». С последним нового «Ворона» роднит не только тема мести и балет насилия, но и Чад Стахелски, придумавший франшизу с Киану Ривзом. Дело в том, что Стахелски был как раз тем дублером, который заменил Брэндона Ли на съемках оригинального «Ворона».

Катана Эрика будет пронзать глаза и другие части тела противников, отрубленные головы будут летать, как в «Убить Билла» Квентина Тарантино. Кстати, сам выбор самурайского меча как оружия в кульминационной сцене объясняется любовью друга Эрика и самого Сандерса к фильмам Акиры Куросавы, чьи постеры появляются в «Вороне». Режиссер рассказывал, что хотел снять сцену в духе городского самурайского фильма, напоминающего «Пса-призрака» Джармуша. И надо сказать, что это не единственный жанр, чьи законы для этой истории покажутся не слишком оправданными.

В новом «Вороне» расширена мелодраматическая линия. В отличие от комикса и первого фильма, свежая экранизация содержит почти сорокаминутную историю взаимоотношений Эрика и Шелли. В результате концептуальная опора на мифологему о вечных влюбленных Ромео и Джульетте становится фатальной ошибкой. Ворон в комиксе карал Эрика, если он чрезмерно предавался тоске по Шелли, отвлекаясь от главной цели — наказания убийц. В новом фильме своеобразный ангел-хранитель объясняет, что Эрик будет продолжать самоисцеляться и даже сможет вернуть Шелли к жизни, только если его любовь будет чистой, так что расплачивается Эрик уже за сомнения в собственных чувствах. И хотя сама идея показать то, почему они так близки и любят друг друга, закономерна, но реализация подкачала. С одной стороны, из-за обилия сентиментальных и глуповатых диалогов будто бы из «Сумерек» и сцены в водоеме, напоминающей «После» (выходит странный симбиоз мочилова 18+ и подростковых разговоров). С другой стороны, из-за слабых актерских данных FKA twigs, лишенной всяческой харизмы и сексуальности на экране.

Чего не скажешь о Билле Скарсгарде, которого мы помним по страшной улыбке клоуна Пеннивайза из «Оно» и аристократизму темного маркиза из «Джона Уика 4». В его бенефисе в «Вороне» на все сто раскрывается редкая психофизика актера. Магнетизм и проработанность персонажа Скарсгарда чувствуется в начале фильма, где он играет надломленного, одинокого, но влюбленного юношу. Не менее убедителен он и во второй половине картины, где его персонаж — маскулинный мститель-убийца. Пусть драматургически и возникают вопросы к фильму: как мальчик, не умеющий драться, вдруг стал не больше не меньше звездой гонконгских боевиков. От Скарсгарда в любом случае невозможно оторваться, как бы его ни портили слащавыми репликами, тошнотворными ранами и как бы его ни измазывали черной краской.

В 80-е и 90-е, когда создавались комиксы О’Барра и выходил фильм Пройаса, черный грим и готика были в моде. Образ Эрика Дрейвена частично срисован с популярного тогда музыканта Питера Мерфи, одного из основоположников готик-рока да и вообще «короля готов» — субкультуры, зародившейся в начале 1980-х годов. Тим Бертон примерно в то же время снимал свою версию «Бэтмена», во многом повлиявшего и на эстетику первого «Ворона». В частности, дождливый и мрачный Детройт вдохновлен бертоновским Готэмом. В современной адаптации рисуется обычный ночной город без дождей, пожаров и аутентики (фильм снимался в Праге). Но и про бэтменовский канон Сандерс не забыл, делая отсылки к «Джокеру» Тодда Филлипса, что, правда, не насыщает «Ворона» особой атмосферой, которая, как правило, создается именно за счет сеттинга. Не хватит даже татуировки на теле Эрика с цитатой из поэмы «Ворона» Эдгара Аллана По. Интересно, что готов как представителей субкультуры на улицах уже и не встретишь, но сама эстетика сейчас очень даже в тренде, особенно в кино. Взять хотя бы сериал «Уэнсдей», предстоящую картину «Носферату» с тем же Биллом Скарсгардом в роли вампира Орлока и будущий фильм ужасов «Дракула: История любви» с Калебом Лэндри Джонсом и Кристофом Вальцем. Так что «Ворон» встраивается в общий тренд.

Следование модным веяниям прослеживается и в том, какими предстают перед зрителями главные персонажи. У каждого из них — по травме, что вполне в духе сегодняшней излишней психологизации всего. Маленький Эрик страдает из-за гибели белой лошади (внезапно). Шелли — из-за матери, отказавшейся от дочки во имя собственного благополучия, однако убедительных мотивов этого поступка зрителям так и не покажут.

В комиксе, а затем и в фильме 1994 года, считывается честный социальный комментарий о развитой преступности и терроризме в стране. При этом новая адаптация уже не видится как высказывание о криминальном мире за счет неузнаваемых реалий и того, что антагонист теперь — скорее мистический, наделенный даром внушения, а не земной персонаж. Главной проблемой становится зависимость, которой в первой части страдали лишь элита преступной группировки, а в версии-2024 запрещенные вещества пытаются победить самих главных героев. Тем самым Сандерс пытается балансировать между блокбастером и инди-кино, жестоким боевиком и слезливой мелодрамой, но в результате тонет в придуманном им иномире, кишащем воронами и адскими змеями.