«Тихое место: День первый»: Рецензия Киноафиши

Франшиза «Тихое место» изначально задумывалась Джоном Красински как самостоятельное произведение, но оно так хорошо показало себя в прокате, что автор задумался о второй части . Успех продолжил преследовать Красински, и вот уже анонсирована видеоигра по мотивам картин, а в прокате стартовал приквел «День первый», отданный в руки другого режиссера.

В послужном списке начинающего постановщика Майкла Сарноски была лишь одна работа — «Свинья» с Николасом Кейджем . Компактная инди-картина, которую по замыслу сравнивали с «Джоном Уиком» (в дом главного героя забираются неизвестные, бьют по голове и крадут не щенка, но трюфельную свинью), на деле оказавшаяся нежным рассказом об одиночестве и предназначении. С «Первым днем» Сарноски, несмотря на размах блокбастера, выбирает ту же тактику. Эпический зачин апокалипсиса отступает, чтобы освободить место классической мелодраме.

О склонности Сарноски к лирике говорит уже первая сцена, где зрителю представляют главную героиню. Сэм — некогда успешная поэтесса, доживает свои последние дни в хосписе для онкобольных. Медбрат решает на денек вывезти своих пациентов из пригорода в центр Нью-Йорка, чтобы вместе посмотреть представление театра кукол. Сэм, уже не видящая смысла в своем существовании, соглашается с одним условием: на обратном пути они купят пиццу в очень важном для нее месте. Это предсмертное желание станет движущей силой главной героини, когда город начнет разрушаться, а его жители умирать по воле инопланетных захватчиков.

Тихое место: День первый

Компанию Сэм составляет ее животные эмоциональной поддержки — котик Фродо. Имена неспроста отсылают к фильмам «Властелин колец» , обожаемыми Сарноски. Он сравнивает захваченный Нью-Йорк с Мордором, через который Сэм и Фродо должны пробраться к цели, стоящей их жизней. Правда, в отличие от работ Питера Джексона , эта одиссея не использует свое пугающе-масштабное пространство.

Выбор именно Нью-Йорка — города-острова логично для правил франшизы, в которой монстры боятся воды: место действие сжимается, а единственный путь к спасению — ковчег, дожидающийся в другом конце мегаполиса. Открывающая сцена нападения впечатляет, вызывая ассоциацию с терактом 11 сентября, но затем Сарноски отказывается от размаха блокбастеров. Его камера опускается на уровень малыша Фродо, который выполняет роль свахи и приводит к своей хозяйке Эрика — молодого парня из Англии, приехавшего получать образование юриста. У него нет в Америке ни одного близкого человека, а потому поддержка новой знакомой и помощь в ее путешествии становится его путем героя. Монстры разрывают на части толпы прохожих, пока главные герои больше сфокусированы на построении доверительных отношений.

Тихое место: День первый

Магический котик, который всегда возвращается к Сэм, будто поделился с персонажами парочкой из своих девяти жизней и потому саспенса, которого следовало ожидать от «Тихого места» не происходит. Здесь нет сцен сравнимых по уровню тревожности с родами из первой части или детьми, застрявшими в печи, из второй. Тихие перемещения, громкий звук, бегущий монстр, снова тишина, громкий звук и так далее. На протяжении всей картины сохраняется один ритм, который при всем желании зрителя, режиссер сбивать не намерен.

Не намерен он и объяснять, что движет инопланетными существами. Они все также параноидально реагируют на звук, унося с собой их источники, но при этом людьми они не питаются и их хищнические цели так и остаются загадкой. «Первый день» ориентирован исключительно на своих персонажей и мог бы происходить в рамках любого другого апокалипсиса. Будь то наступление Годзиллы или всемирный потоп.

Тихое место: День первый

Это отличный сеттинг для Лупиты Нионго , чьей мимики без слов достаточно для крепкой актерской игры. Не уступает ей и Джозеф Куинн , хоть и роль самого обычного парня не открывает перед ним широких актерских возможностей. Из этих двоих получается одна из самых негармоничных пар на экране, что идет только в плюс сценарной задумки. Когда смерть может настигнуть тебя в любую секунду, ты не будешь слишком щепетильно подходить к выбору спутника. К финалу между героями уже появится необходимая химия, способная привести к очень логичному мелодраматическому финалу.

В «Первом дне» Сарноски подтверждает звание одного из режиссеров-новичков, чье творчество не хочется упускать из виду. Он тверд в своих идеях и умеет создавать ровное правильное кино, не относясь к нему лишь как дойной корове. Всего за два фильма он дал понять, что внешние проблемы ему совершенно неинтересны, в отличие от проблем внутренних: одиночество и смерть стали главными темами его картин. «Первый день» точно даст доступ режиссеру к самым ярким сценариям Голливуда, но ничего не привнесет ни в мифологию франшизы, ни в зрительский опыт.