«Мегалополис»: Рецензия Киноафиши

На 77-м Каннском кинофестивале прошла премьера многострадального, долгожданного и очень дорогого проекта «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Само название говорит о его масштабности и величии, а другого и не ожидали от мэтра американского кино, однако в результате картину громко освистала пресса после сеанса. Рассказываем, что же не так с фильмом.

Сюжет крутится вокруг фантастически гениального архитектора Цезаря Каталины, живущего идеями и амбициями. После разрушения мегаполиса Новый Рим он мечтает перестроить его в утопический центр жизни. Он умеет останавливать время, поэтому новые очертания города даются ему хорошо. Однако совершенно иначе смотрит на мир коррумпированный мэр Франклин Цицерон и считает, что больше времени нужно уделять бедным людям, предоставлять им работу, жилье и еду. Не нужно ждать, пока отстроится новый город. За их конфликтом смотрит со стороны дочь мэра Джулия, которая проникается симпатией к Цезарю. Последнее сильно осуждается ее отцом, но, может быть, любовь поможет построить действительно прекрасное будущее, где все стороны будут довольны?

Цезарь стоит на вершине футуристического Эмпайр-стейт-билдинга и свысока смотрит на очертания города. Он останавливает время, чтобы вообразить, насколько город может преобразиться, когда нет шума, блуждающих людей и ветер совершенно не мешает. Помпезно, красиво и абсолютно бесполезно. Эти блуждающие люди, возможно, мечтают не об Эдемском саде около дома, а чтобы зарплата приходила вовремя и еда была на столе. Но разве это заботит архитектурных гениев, происходящих из богатых семей?

Мегалополис

Его двоюродный дедушка Гамильтон Красс III является самым богатым человеком в Новом Риме и владельцем главного банка города. Деньги текут рекой, поэтому Цезарю не особо нужно волноваться о финансах. А что он вообще пытается построить? Что вообще пытался создать Фрэнсис Форд Коппола, когда подступился к написанию сценария этого фильма?

Замысел «Мегалополиса» появился у Копполы после съемок фильма «Апокалипсис сегодня», поэтому в начале 1980-х годов он сразу приступил к сценарию и достаточно быстро его закончил. Режиссер всегда восхищался «Метрополисом» Фрица Ланга и «Обликом грядущего» Уильяма Кэмерона, поэтому под вдохновением от этих двух работ ему очень хотелось создать что-то такое же эпическое. Правда, на достижение цели ему потребовалось больше 40 лет, потому что, во-первых, Коппола отдавал предпочтение другим проектам, а во-вторых, когда постановщик уже созрел к созданию фильма, случилось 11 сентября, и ему снова пришлось приостановить съемки.

Мегалополис

Так, в 2021 году он объявил о начале производства и бюджете фильма в 120 млн долларов, которые он собирался потратить из собственного кармана. Такая преданность проекту и самой идее может вызывать только симпатию, а с другой стороны, самого режиссера можно сравнить с его протагонистом. Не зря в фильме Цезарь и Джулия собираются назвать своего ребенка Фрэнсис — вот так режиссер оставляет частичку себя в своей придуманной истории.

Ладно, а что насчет фильма? Картина похожа на симбиоз неровно склеенных кадров, игру с формами, ломанием четвертой стены, переход в театральщину и бесконечную читку сценария без какой-либо актерской игры. Уследить за мотивацией и действиями героев практически невозможно, весь ансамбль, разодетый в неоримские наряды, просто развлекается во время чумы. Происходит какая-то деструктивная «Сладкая жизнь», которой нет начала и, конечно же, конца. Абсурдный футуризм становится на передний план, а то, что Копполу интересовало, куда американское общество движется и ожидает ли его такое же страшное будущее, как случилось с Римской империей, отошло за кулисы.

Мегалополис

Если же полностью проигнорировать всю техническую и актерскую стороны картины, то, конечно же, послевкусие от фильма становится очень горьким и кислым. Глаза наполняются страхом, если это действительно реальность современного общества. Одна сплошная деструктивность, наполненная гедонистской бытовухой, где золотым нарядам нет конца. Очень напоминает последний Met Gala, только там все было в цветочках. Нет, Коппола все равно верит в светлое будущее и в то, что человечество найдет компромисс с самим собой. Поэтому его картина заканчивается примирением Цезаря и Цицерона и объединением двух семей. Утопию все-таки удалось построить.