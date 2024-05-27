«Партенопа»: Рецензия Киноафиши

На 77-м Каннском кинофестивале показали новую картину визионера Паоло Соррентино, где он снова признается в любви своему родному Неаполю. Почти три часа бесконечного моря, жаркой природы, чистого неба и архитектуры меняющегося города с 1960-х годов до современности. Рассказываем, что еще красивого есть в фильме.

Парфенопа — это сирена из античной мифологии. Она дочь музы трагедии, и, согласно римскому мифу, в нее был влюблен кентавр Везувий. Юпитер же превратил его в вулкан, а саму Парфенопу — в Неаполь. Ее образ много раз использовался в разных видах искусства, и неудивительно, что Паоло Соррентино решил посвятить свой новый фильм в очередной раз любимому Неаполю и рассказать о городе через глаза самой сирены, только очеловеченной, с которой зрителям было бы проще всего себя ассоциировать.

Партенопа

В опере «Партенопа» Генделя сирену нарекают основательницей города, которая просит Аполлона благословить весь Неаполь. Она его защитница, самая главная надежда, и она искренне любит его. У Соррентино его главная героиня точно такая же, но еще она настоящая искусительница, потому что мужчины и женщины просто ломают шеи, чтобы хотя бы глазком увидеть красоту девушки. Скорее всего, если вы приедете в Неаполь в пик не самого знойного лета, с вами произойдет то же самое. Перед красотой города невозможно устоять.

Паоло Соррентино описал этот фильм как «любовное письмо Неаполю», поэтому других слов просто невозможно и найти. Все уже сказано самим режиссером, поэтому зрителям остается только внимать и полностью соглашаться. Пусть вас не пугает большой хронометраж картины, потому что эти три часа совершенно не чувствуются. Итальянская красота обескураживает и заколдовывает с первых кадров. Статичные фреймы, медленный ход времени, тихие диалоги, кружащиеся в морском воздухе, погружают зрителей в какое-то невероятное путешествие. Может, даже уже и не надо брать билеты в Неаполь, потому что Соррентино уже все показал. Или же, наоборот, срочно пора бронировать билеты и ехать в эту сторону Италии. Решать, конечно, вам. Сам постановщик будет рад любому раскладу.

Партенопа

Первое признание Паоло Соррентино как раз началось с Каннского кинофестиваля в 2004 году с картиной «Последствия любви», поэтому он каждый раз безумно рад возвращаться и делиться своими новыми киноисториями. Публика Канн для него одна из самых любимых, и режиссер с удовольствием отдает ей свое сердце. Точно так же, как он отдал самого себя своему родному Неаполю.

У города женское лицо, игривая улыбка, роскошные длинные ноги и бесконечные знания об антропологии. Конечно, Партенопа должна знать все о людях, живущих в Неаполе, поэтому она выбирает одну из самых сложных наук и посвящает ей всю свою жизнь, полностью отказывая в других возможностях. Выйти замуж за богатого человека, стать популярной актрисой, родить ребенка — всю себя она отдает городу, потому что она и есть его сердце.

Партенопа

Эти косвенно хрупкие плечи держат на себе все улицы, разбитые души жителей самого Неаполя, разрушенные дома, несчастные и счастливые лица горожан — Партенопа готова всех утешить и помочь. Она для себя самой не существует, а живет только во благо других, стараясь всех осчастливить своей красотой и человечностью. Конечно, девушка способна делать ошибки и спотыкаться, периодически раня своих же любимых людей. Но после каждого падения она сразу же готова подняться и скрыть все свои слезы, чтобы не делать море еще более соленым. Партенопа должна улыбаться и нести в этот мир одну красоту под лучами знойного солнца. Девушка заберет все ваши грехи, чтобы вы были счастливы.

Другими словами, «Партенопа» Паоло Соррентино — это длинный тревел-блог, где нет болтливого гида, рассказывающего о разных легендах Неаполя. Город сам похож на какой-то миф из древней литературы, поэтому, возможно, он и должен существовать только на экране, потому что реальность чаще всего отличается от художественного прочтения.