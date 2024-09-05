«Револьвер»: Рецензия Киноафиши

Сержантка полиции Ха Су-ен, чья репутация была безупречной, села в тюрьму за преступление, которого не совершала. Она взяла вину на себя, чтобы прикрыть коррумпированного начальника и его сообщников. Кроме того, сын влиятельного бизнесмена, замешанный в этом мутном деле, пообещал Су-ен круглую сумму. Также главной героине гарантировали, что она отделается условным сроком и вскоре сможет вернуться к прежней жизни. Однако женщину в конечном счете приговорили к двум годам. Выйдя на свободу, она не только не получила денег, но и лишилась роскошной квартиры, купленной незадолго до заключения. Су-ен решает во что бы то ни стало поквитаться с обидчиками.

Прошло более 20 лет с тех пор, как в Каннах состоялась премьера «Олдбоя» Пак Чхан-ука — фильма, открывшего миру южнокорейский кинематограф. По сей день кино этой страны прочно ассоциируется у широкой аудитории с бескомпромиссными по части жестокости триллерами о мести, некогда изменившими облик всего жанра. С одной стороны, «Револьвер» О Сын-ука — прямой наследник «Олдбоя», с другой — тут нет фирменного ультранасилия, коим славятся творения Пак Чхан-ука и его последователей, тогда как темп повествования вопиюще неспешен. И именно нестандартная реализация, казалось бы, избитого сюжета выгодно отличает «Револьвер» от аналогичных кинокартин.

По своему настроению фильм О Сын-ука куда ближе к неонуарам в духе тех, что последние лет десять снимают в Китае, нежели к типичным триллерам по-корейски. Минимум динамики и акцент на гнетущей атмосфере — все это, вероятно, напомнит синефилам медитативные криминальные драмы Цзя Чжанкэ и, например, Дяо Инаня, которые неизменно завоевывают призы на крупных европейских кинофестивалях. Прошлая режиссерская работа О Сын-ука «Бесстыдник», к слову, также демонстрировалась в рамках программы «Особый взгляд» в Каннах, в то время как новую, если верить слухам, планируют выдвигать на «Оскар» от Южной Кореи.

Помимо завораживающей визуальной составляющей, «Револьвер» может похвастаться целой галереей колоритных образов. Весь фильм, по сути, состоит из череды встреч обманутой экс-полицейской с людьми, участвовавшими в сговоре. Все они как на подбор мерзавцы. И даже немногочисленные союзники героини, помогающие ей распутать клубок тайн, двуличны и преследуют одним им известные цели. Вспомогательный актерский состав включает в себя звезд с мировым именем вроде Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара» и завсегдатая хитовых дорам Чи Чхан-ука. Однако все они меркнут на фоне Чон До-ен, обладательницы «Пальмовой ветви» за роль в фильме «Тайное свидание» и одной из главных южнокорейских актрис поколения. Она чертовски убедительна в качестве хладнокровной мстительницы и без лишних слов демонстрирует тот гнев, что месяцами копился внутри женщины, обманутой всеми. Почти два часа она методично докапывается до истины, даже в критические моменты не давая волю эмоциям. И лишь в кульминации, когда все участники конфликта собираются в одном месте и раскрывают карты, она переходит к решительным действиям.

«Револьвер» — необычный представитель жанра, способный удивить. Поклонникам триллеров на западный манер стоит учесть, что лента О Сын-ука вычищена от экшена практически полностью. Даже револьвер, заявленный в названии, фактически не пускается в ход до самой развязки. Здесь нет ни драк, ни погонь, ни перестрелок, зато есть филигранные диалоги, которые держат в напряжении ничуть не хуже. Сюжет прописан до мельчайших деталей, которые планомерно складываются воедино. Между тем неожиданные вкрапления черного юмора своевременно разряжают обстановку. Этот фильм — настоящая жемчужина, которую ни в коем случае нельзя пропускать.