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«Револьвер»: Рецензия Киноафиши

5 сентября 2024 10:25
«Револьвер»: Рецензия Киноафиши

Сочувствие госпоже месть.

Сержантка полиции Ха Су-ен, чья репутация была безупречной, села в тюрьму за преступление, которого не совершала. Она взяла вину на себя, чтобы прикрыть коррумпированного начальника и его сообщников. Кроме того, сын влиятельного бизнесмена, замешанный в этом мутном деле, пообещал Су-ен круглую сумму. Также главной героине гарантировали, что она отделается условным сроком и вскоре сможет вернуться к прежней жизни. Однако женщину в конечном счете приговорили к двум годам. Выйдя на свободу, она не только не получила денег, но и лишилась роскошной квартиры, купленной незадолго до заключения. Су-ен решает во что бы то ни стало поквитаться с обидчиками.

Прошло более 20 лет с тех пор, как в Каннах состоялась премьера «Олдбоя» Пак Чхан-ука — фильма, открывшего миру южнокорейский кинематограф. По сей день кино этой страны прочно ассоциируется у широкой аудитории с бескомпромиссными по части жестокости триллерами о мести, некогда изменившими облик всего жанра. С одной стороны, «Револьвер» О Сын-ука — прямой наследник «Олдбоя», с другой — тут нет фирменного ультранасилия, коим славятся творения Пак Чхан-ука и его последователей, тогда как темп повествования вопиюще неспешен. И именно нестандартная реализация, казалось бы, избитого сюжета выгодно отличает «Револьвер» от аналогичных кинокартин.

«Револьвер»: Рецензия Киноафиши

По своему настроению фильм О Сын-ука куда ближе к неонуарам в духе тех, что последние лет десять снимают в Китае, нежели к типичным триллерам по-корейски. Минимум динамики и акцент на гнетущей атмосфере — все это, вероятно, напомнит синефилам медитативные криминальные драмы Цзя Чжанкэ и, например, Дяо Инаня, которые неизменно завоевывают призы на крупных европейских кинофестивалях. Прошлая режиссерская работа О Сын-ука «Бесстыдник», к слову, также демонстрировалась в рамках программы «Особый взгляд» в Каннах, в то время как новую, если верить слухам, планируют выдвигать на «Оскар» от Южной Кореи.

«Револьвер»: Рецензия Киноафиши

Помимо завораживающей визуальной составляющей, «Револьвер» может похвастаться целой галереей колоритных образов. Весь фильм, по сути, состоит из череды встреч обманутой экс-полицейской с людьми, участвовавшими в сговоре. Все они как на подбор мерзавцы. И даже немногочисленные союзники героини, помогающие ей распутать клубок тайн, двуличны и преследуют одним им известные цели. Вспомогательный актерский состав включает в себя звезд с мировым именем вроде Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара» и завсегдатая хитовых дорам Чи Чхан-ука. Однако все они меркнут на фоне Чон До-ен, обладательницы «Пальмовой ветви» за роль в фильме «Тайное свидание» и одной из главных южнокорейских актрис поколения. Она чертовски убедительна в качестве хладнокровной мстительницы и без лишних слов демонстрирует тот гнев, что месяцами копился внутри женщины, обманутой всеми. Почти два часа она методично докапывается до истины, даже в критические моменты не давая волю эмоциям. И лишь в кульминации, когда все участники конфликта собираются в одном месте и раскрывают карты, она переходит к решительным действиям.

«Револьвер»: Рецензия Киноафиши

«Револьвер» — необычный представитель жанра, способный удивить. Поклонникам триллеров на западный манер стоит учесть, что лента О Сын-ука вычищена от экшена практически полностью. Даже револьвер, заявленный в названии, фактически не пускается в ход до самой развязки. Здесь нет ни драк, ни погонь, ни перестрелок, зато есть филигранные диалоги, которые держат в напряжении ничуть не хуже. Сюжет прописан до мельчайших деталей, которые планомерно складываются воедино. Между тем неожиданные вкрапления черного юмора своевременно разряжают обстановку. Этот фильм — настоящая жемчужина, которую ни в коем случае нельзя пропускать.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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