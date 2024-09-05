«Джокер: Безумие на двоих»: Рецензия Киноафиши

На Венецианском кинофестивале в рамках конкурсной программы состоялась мировая премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих». Выход сиквела должен был стать грандиозным событием, поскольку оригинальный «Джокер» в 2019 году получил в Венеции «Золотого льва» и удостоился сравнения с «Таксистом» Мартина Скорсезе. На этом фоне от продолжения ждали чего-то сопоставимого или даже большего. К сожалению, ни один критик так и не понял цели снятого материала и вышел из кинотеатра полностью опустошенным. Рассказываем, что же у Филлипса получилось на этот раз.

Попав в лечебницу-тюрьму Аркхем, Артур Флек каждый день улыбается и рассказывает анекдоты. Надзиратели его за это любят и каждый раз просят рассказать что-то новое. Вот только однажды Артур просыпается без улыбки и какого-либо желания шутить. Неужели он попрощался со своим джокерским амплуа и принял свой фатальный жребий?

Дело в том, что вот-вот должен пройти судебный процесс, где будет решаться судьба заключенного: его ждет либо смертная казнь, либо увеличение тюремного срока. Сторонникам Джокера это не нравится, потому что они видят в нем героя или даже мессию, тогда как консервативное и коррумпированное правительство старается ужесточить законы, верша правосудие. В то же время адвокат защиты пытается доказать миру, что Артур Флек и Джокер — это две разные личности, поэтому заключенному нужна реальная психологическая помощь, а не заключение в Аркхеме. Столько вопросов, но так мало ответов.

Синопсис фильма вроде бы понятен. Очевидно, что история должна была продолжиться после того, как Артура заключили под стражу. Вот только Филлипс решил не заморачиваться на тему разницы между хорошим и плохим. В его фильме все персонажи исключительно отрицательные, но режиссеру захотелось из этого сделать настоящий цирк, но с музыкой. В итоге получился мюзикл. Конечно, что еще остается, если одну из главных ролей исполнила Леди Гага. Как известно, играть она совершенно не умеет, а вот исполнять музыкальные партии — это ее профессия.

Изможденный и переставший улыбаться Артур случайно встречает Харли Квинн в больнице. Их взгляды пересекаются. Возникают искры взаимной симпатии, поражающие, словно пули из невидимого пистолета, не только головы, но и сердца обоих. Филлипс хочет рассказать историю безумной любви, которую даже стены лечебницы и разные таблетки не в силах обуздать. Артур чувствует нечто подобное впервые. При этом Харли видит в нем только Джокера, а до Флека ей нет никакого дела. Ей нужен человек, который будет всецело соответствовать ее чудаковатости — прямо как в строчке из песни Nasty певицы Tinashe: «Is somebody gonna match my freak?»

Будучи специалистом в психотерапии, Харли всячески промывает мозги Артуру, чтобы наконец-то познакомиться с Джокером, сидящим внутри него. У нее это хорошо получается, потому что Флек видит в девушке родственную душу, которая способна понять и все его странности, и сложность бытия в современном мире. Только он не знает, сколько в ее поведении лжи или правды, а также подлинны ли ее чувства.

Окрыленный любовью, неприкаянный и опасный Флек/Джокер бросается в песенный «хоровод» со своей новой возлюбленной. Они даже не пытаются говорить словами, предпочитая куплеты и мелодии. Оба героя отправляются в какой-то свой придуманный мир иллюзий, наполненный музыкой, безумием и любовью. Больше никого не существует. Есть только Харли и Джокер, одни против всего человечества. Какая же красивая история любви могла бы получиться...

Не получилась. Во второй половине фильма Филлипс смешивает романтику с судебной драмой, и теперь Джокер предстает перед зрителями в роли собственного адвоката, рассказывая анекдоты, словно на стендапе. А где же основная идея первого «Джокера» о рассерженном маленьком человеке, выступающем против корпоративного мира? Неужели он убил пять человек всего лишь из-за своего безумия? Разве он этим поступком не хотел изменить мир? Все оказалось иллюзией: амбиции Джокера, любовь Харли Квинн, преданность фанатов нового мессии и талант Тодда Филлипса. Единственным исходом оказывается только смерть — Джокера или зрителей, потому что смотреть кино практически невозможно.

Однако, если же вы поклонник Хоакина Феникса, стоит сказать, что актер в очередной раз показывает мастерство перевоплощения. Наблюдать за тем, как он играет то Артура, то Джокера, — незабываемое зрелище.