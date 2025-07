«Боб Дилан: Никому не известный»: Рецензия Киноафиши

1961 год. Юный Бобби Дилан (Тимоти Шаламе) приезжает из Миннесоты в Нью-Йорк с одной только гитарой, чтобы посетить прикованного к постели Вуди Гатри (Скут Макнэри), своего кумира. Дилан знакомится в больничной палате не только с тяжелобольным Гатри, но и с фолк-исполнителем Питом Сигером (Эдвард Нортон). Оба высоко оценивают песни Боба. Уже спустя пару лет Дилан — одна из главных надежд фолк-музыки, звезда большого масштаба, кумир молодежи и не только. Большая популярность давит на молодого исполнителя, который не хочет оставаться в жанровых рамках фолка. Но многие слушатели и тем более продюсеры явно не оценят желание Дилана разнообразить свое творчество.

Для англоязычной музыки Боб Дилан — это недосягаемая величина, живой общепринятый классик, лауреат всего, включая «Оскар» и Нобелевскую премию. При этом он и не думает уходить в самоповторы или культивировать на пенсии виноградники. Пожалуй, доживи Высоцкий до наших дней (он старше Дилана всего на три года) и переживи он эпоху рок-клубов, то мог бы стать чем-то подобным для отечественной культуры. «Рок-трилогия» пластинок Дилана 65–66 годов — Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited и Blond on Blonde — занимает первые места во всех топах самых великих и влиятельных альбомов в истории рока. Эти произведения считаются совершенством, неописуемым грубым языком XXI века, но так было не всегда. Временный переход Дилана от акустики к электрическому звучанию многими консервативными фанатами воспринимался как предательство, ведь рок-н-ролл тогда еще считался пустяковой музыкой для малолеток. «Никому не известный» является экранизацией книги Элайджа Уолда Dylan Goes Electric!, посвященной этому историческому феномену.

На счету режиссера Джеймса Мэнголда уже есть байопик о великом музыканте — «Переступить черту» с Хоакином Фениксом в роли Джонни Кэша. При этом Кэш в исполнении неузнаваемого Бойда Холбрука фигурирует также паре чудных сцен «Никому не известного». «Переступить черту» блистает очевидными для многих биопиков достоинствами, в том числе потрясающими актерскими работами, но в то же время утомляет очевидными недостатками, поскольку местами грузит и напоминает пересказ статьи из Википедии. «Никому не известный» охватывает меньший промежуток времени, поэтому фильм если и напрягает чрезмерным вниманием к деталям, то лишь иногда. Более того, сюжет позволяет себе ловко прыгать на полгода-год вперед и не стесняется корректировать исторические факты (что для художественного кино вполне простительно, а замечено будет только ярыми фанатами). Мэнголд от личности Дилана явно тащится, потому прощает ему и некоторую звездную болезнь, и манерность, и несколько преувеличенную любвеобильность, и, что самое главное, местами напускную загадочность.

Этот фильм, не случайно названный A Complete Unknown, в принципе ставит больше вопросов, чем дает ответов. Глубокого анализа психологии творца Боба Дилана ждать не приходится. Да и зачем он, если тут такой Шаламе. Он блестяще исполняет ведущую роль, грамотно отражая манеры, пластику и мимику Дилана, не уходя в пантомиму. И что самое главное — Тимоти прекрасно поет а-ля Дилан.

Музыку смело можно назвать вторым главным героем картины. Ее в фильме много даже по меркам байопика, где две трети актеров играют музыкантов. Так мы и приходим к, в общем-то, очевидному выводу. В одной из сцен Дилан говорит, что каждый известный человек сам себе выдумывает биографию. Кто такой Боб Дилан (урожденный Циммерман) не так уж и важно даже для него самого. За настоящего творца говорит его творение, так что не стоит у него стоять над душой, ведь талант сам знает, как собой распоряжаться. Может быть, не самая оригинальная, но вполне внятная и имеющая право на жизнь мораль.