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Киноафиша Рецензии «Боб Дилан: Никому не известный»: Рецензия Киноафиши

«Боб Дилан: Никому не известный»: Рецензия Киноафиши

3 февраля 2025 08:58
«Боб Дилан: Никому не известный»: Рецензия Киноафиши

Бенефис Тимоти Шаламе в фильме о том, как тяжело поменять акустику на электрогитару.

1961 год. Юный Бобби Дилан (Тимоти Шаламе) приезжает из Миннесоты в Нью-Йорк с одной только гитарой, чтобы посетить прикованного к постели Вуди Гатри (Скут Макнэри), своего кумира. Дилан знакомится в больничной палате не только с тяжелобольным Гатри, но и с фолк-исполнителем Питом Сигером (Эдвард Нортон). Оба высоко оценивают песни Боба. Уже спустя пару лет Дилан — одна из главных надежд фолк-музыки, звезда большого масштаба, кумир молодежи и не только. Большая популярность давит на молодого исполнителя, который не хочет оставаться в жанровых рамках фолка. Но многие слушатели и тем более продюсеры явно не оценят желание Дилана разнообразить свое творчество.

Для англоязычной музыки Боб Дилан — это недосягаемая величина, живой общепринятый классик, лауреат всего, включая «Оскар» и Нобелевскую премию. При этом он и не думает уходить в самоповторы или культивировать на пенсии виноградники. Пожалуй, доживи Высоцкий до наших дней (он старше Дилана всего на три года) и переживи он эпоху рок-клубов, то мог бы стать чем-то подобным для отечественной культуры. «Рок-трилогия» пластинок Дилана 65–66 годов — Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited и Blond on Blonde — занимает первые места во всех топах самых великих и влиятельных альбомов в истории рока. Эти произведения считаются совершенством, неописуемым грубым языком XXI века, но так было не всегда. Временный переход Дилана от акустики к электрическому звучанию многими консервативными фанатами воспринимался как предательство, ведь рок-н-ролл тогда еще считался пустяковой музыкой для малолеток. «Никому не известный» является экранизацией книги Элайджа Уолда Dylan Goes Electric!, посвященной этому историческому феномену.

«Боб Дилан: Никому не известный»: Рецензия Киноафиши

На счету режиссера Джеймса Мэнголда уже есть байопик о великом музыканте — «Переступить черту» с Хоакином Фениксом в роли Джонни Кэша. При этом Кэш в исполнении неузнаваемого Бойда Холбрука фигурирует также паре чудных сцен «Никому не известного». «Переступить черту» блистает очевидными для многих биопиков достоинствами, в том числе потрясающими актерскими работами, но в то же время утомляет очевидными недостатками, поскольку местами грузит и напоминает пересказ статьи из Википедии. «Никому не известный» охватывает меньший промежуток времени, поэтому фильм если и напрягает чрезмерным вниманием к деталям, то лишь иногда. Более того, сюжет позволяет себе ловко прыгать на полгода-год вперед и не стесняется корректировать исторические факты (что для художественного кино вполне простительно, а замечено будет только ярыми фанатами). Мэнголд от личности Дилана явно тащится, потому прощает ему и некоторую звездную болезнь, и манерность, и несколько преувеличенную любвеобильность, и, что самое главное, местами напускную загадочность.

«Боб Дилан: Никому не известный»: Рецензия Киноафиши

Этот фильм, не случайно названный A Complete Unknown, в принципе ставит больше вопросов, чем дает ответов. Глубокого анализа психологии творца Боба Дилана ждать не приходится. Да и зачем он, если тут такой Шаламе. Он блестяще исполняет ведущую роль, грамотно отражая манеры, пластику и мимику Дилана, не уходя в пантомиму. И что самое главное — Тимоти прекрасно поет а-ля Дилан.

Музыку смело можно назвать вторым главным героем картины. Ее в фильме много даже по меркам байопика, где две трети актеров играют музыкантов. Так мы и приходим к, в общем-то, очевидному выводу. В одной из сцен Дилан говорит, что каждый известный человек сам себе выдумывает биографию. Кто такой Боб Дилан (урожденный Циммерман) не так уж и важно даже для него самого. За настоящего творца говорит его творение, так что не стоит у него стоять над душой, ведь талант сам знает, как собой распоряжаться. Может быть, не самая оригинальная, но вполне внятная и имеющая право на жизнь мораль.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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