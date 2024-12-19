«Муфаса: Король лев»: Рецензия Киноафиши

В зарубежный прокат вышла новая картина оскароносного режиссера Барри Дженкинса «Муфаса: Король Лев», которая является приквелом культового мультипликационного фильма «Король Лев» и его хитового ремейка. Каждый год Disney выпускает live-action или просто новое прочтение известных и всеми любимых анимационных проектов, но, даже если в 2023 году зрители с удовольствием смотрели «Русалочку», то история о молодости Муфасы оказывается совершенно пустой. Рассказываем, что стоит за картиной с огромным количеством графики и только несколькими фрагментами души.

В центре сюжета — оставшийся без родителей Муфаса, который находится в поисках нового дома. Случайно он встречает молодого принца Таку (в будущем он получит прозвище Шрам), который является потенциальным наследником львиной династии саванны. Абсолютно разные, но с одинаково горящими глазами они становятся близкими друзьями и отправляются раскрывать секреты прайда.

Параллельно показан неугомонный маленький львенок по имени Киара. Она бегает хвостиком за мудрым Рафики в надежде услышать больше интересных историй про ее великого деда Муфасу. Пожилой мандрил только и рад поделиться чем-то из прошлого, поэтому с удовольствием начинает свой рассказ, чтобы как-то занять энергичную дочку Симбы и Налы. Маленьким зрителям остается только подражать маленькой Киаре и со всем вниманием слушать долгую и поучительную историю, а вот тем, кто вырос на оригинальном «Короле Льве», приходится только подыгрывать воображению режиссера.

Когда стало известно, что кресло постановщика занял Дженкинс, это дало многим критикам основания с энтузиазмом отнесись к «Муфасе». Нередко бывает, что инди-режиссеры предлагают свежий взгляд на устоявшиеся франшизы. Только нельзя забывать, что диснеевские ленты на 80% состоят из желаний и прихотей продюсеров, а постановщик здесь занимается исключительно черновой работой. Свой меланхоличный стиль Дженкинсу удалось привнести, но это чувствуется лишь в самом начале при воздании должного Джеймсу Эрл Джонсу, озвучившему Муфасу в оригинальном мультфильме. «Муфаса: Король Лев» начинается с голоса актера, который скончался в сентябре этого года. Наверняка родители, пришедшие с детьми в кинотеатр, испытают в этой связи сильную ностальгию. По словам самого Дженкинса, Эрл Джонс и его Муфаса были той самой отцовской фигурой для детей, выросших без настоящего родителя.

«Я вырос без отца, так что когда доводится иметь дело с искусством и смотреть эти фильмы, иногда отцы на экране заменяют вам настоящих», — сказал Дженкинс в интервью Variety перед мировой премьерой своего нового фильма. Оригинальный «Король Лев» действительно способен оказывать такое воздействие, но этого не скажешь о современном ремейке, который может поразить и надолго остаться в памяти только благодаря внушительной работе художников и компьютерной графике.

На данный момент диснеевских продюсеров не особо заботит оригинальность сюжета и его глубина. Главное — большое количество любознательных маленьких зрителей с родительскими кошельками. Конечно, поколению постарше тоже интересно узнать о юных годах Муфасы, но картина Дженкинса иногда погрязает в переизбытке ненужных деталей, оставляя более важные вопросы без ответов. Например, вместо того, чтобы погрузиться в драматичные братские отношения между Муфасой и Такой, акцент смещается на комедийный дуэт Тимона и Пумбы. Иногда сам Рафики — вероятно, в силу возраста — теряет основную мысль и перескакивает на рассказ о своей трости, а также о том, почему они живут именно у этой скалы.

За музыкальными номерами и не всегда смешными гэгами в исполнении почти статичных и безэмоциональных 3D-животных теряется главная мысль фильма — как осиротевший Муфаса стал королем зверей и не сломался после размолвки со Шрамом. Зато очевидно, сколь много времени и усилий было вложено в прорисовку каждой шерстинки.

Этот проект мог бы стать и коротким метром, и промоклипом, и рекламой, но уж точно не полноценным фильмом. В итоге единственными, кому будет интересен «Муфаса: Король Лев», окажутся дети, еще не особо понимающие логику перехода от одной сцены к другой. Что до более взрослых зрителей, то им придется просто сидеть, прижавшись к креслу, и считать минуты до финала.