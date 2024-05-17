Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Каскадеры - трейлер
Киноафиша Трейлеры Каскадеры. Трейлер

Каскадеры. Трейлер

🧡 1
👏 1
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 ноября 2023
Каскадеры – Потрёпанный жизнью каскадёр Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм — блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация осложняется пропажей исполнителя главной роли.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Comon 17 мая 2024, 01:33
Оценка
Отличный фильм, не самый выдающийся конечно, но хороший. И Дэвид Литч - уже культовый режиссёр с мозгами, хотя и бывший каскадер. Гослинг здесь на своём месте, хорош как всегда, и да, из Кена немножко ещё не вышел. Эмили Блант тут не раскрыли, явно не её уровень, да ещё и эта озвучка, ну как ей можно было дать такой писклявый голос, ну неужели не заплатить денег и не позвать ту которая озвучивала её всегда, без неё Эмили Блант - это не Эмили Блант, вот и сыграла похуже. Ну а каскадерам респект и уважуха конечно, ода совершенно заслуженно и знак всех каскадеров 👍 - теперь мы знаем его!
17 мая 2024, 01:33 Ответить
nik24-02 20 мая 2024, 06:20
Оценка
Классный фильм. В своём жанре - один из лучших, на мой взгляд. Пересматривать буду.
20 мая 2024, 06:20 Ответить
old_falc 24 мая 2024, 21:50
Незатейливый сюжет. Масса трюков с взрывами, стрельбой, переварачивающимися и развивающимися вдребезги автомобилями. И много очень хорошей музыки.\
Лёгкий фильм для отдыха. Не шедевр, конечно. Но мне понравился.
24 мая 2024, 21:50 Ответить
Киноафиша.инфо 25 мая 2024, 18:49
в ответ на сообщение old_falc от 24 мая 2024, 21:50
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
25 мая 2024, 18:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 Каскадеры
Каскадеры боевик, драма, 2024, США
Обитель - дублированный трейлер 01:50
Обитель  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше