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Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Julie Andrews
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Джули Эндрюс
Julie Andrews
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Дата рождения
1 октября 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джули Эндрюс
Родилась 1 октября 1935 года. Графство Саррей, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джули Эндрюс
Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
2022, США / Франция / Япония
0.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.0
Зубная фея
сказка, комедия
2009, США / Канада
7.0
Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
7.0
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.0
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
комедия, семейный, мелодрама
2004, США
6.0
Как стать принцессой
семейный, комедия
2001, США
7.0
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30 ноября 2020 13:24
Джули Эндрюс упустила роль в «Волке с Уолл-стрит» из-за последствий операции
Актрисе пришлось принимать слишком много обезболивающих.
Написать
31 октября 2019 13:35
Джули Эндрюс тайно снялась в «Аквамене»
Легендарная «Мэри Поппинс» и обладательница «Оскара» Джули Эндрюс почти 10 лет не появлялась на экране – но благодаря «Аквамену» вернулась в большое кино. Впрочем, собственно увидеть Эндрюс в кадре,
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26 ноября 2018 10:54
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