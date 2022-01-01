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Адриана Барраса
Адриана Барраса
Adriana Barraza
О персоне
Фильмография
Адриана Барраса
Adriana Barraza
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Дата рождения
5 марта 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актриса
Место рождения
Толука-де-Лердо, Мексика
Биография Адриана Барраса
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Фильмография Адриана Барраса
Коати. Легенда джунглей
анимация
2021, Мексика
9.0
Трудоголичка
комедия
2018, Мексика
4.0
Prada и чувства
комедия, драма, мелодрама
2011, США
7.0
Революция, я люблю тебя!
военный, драма
2010, Мексика
5.0
И наступит тьма
ужасы, триллер
2010, США / Аргентина
6.0
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.0
Ярость
драма
2009, Великобритания / США
7.0
Генри Пул уже здесь
драма, комедия
2008, США
6.0
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