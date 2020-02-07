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Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
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Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
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Дата рождения
14 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Джеки Эрла Хэйли
Родился 14 июля 1961 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джеки Эрла Хэйли
Смерть телемаркетера
комедия, драма, триллер
2020, США
7.0
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
6.0
Рождение нации
драма
2016, США
6.0
Преступная деятельность
драма, триллер
2015, США
5.0
Падение Лондона
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
7.0
Робокоп
фантастика, боевик, криминал
2014, США
6.0
Линкольн
драма, биография, исторический, военный
2013, США / Индия
6.0
Парклэнд
драма
2013, США
6.0
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7 февраля 2020 12:59
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