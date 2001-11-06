Жизнь Джека Бауэра, агента контртеррористического подразделения Лос-Анджелеса, настолько насыщена событиями, что от его решений не просто каждый день, а буквально каждый час зависит жизнь многих людей. Международные террористы, бывшие агенты и профессиональные военные, иностранные спецслужбы - у всех них есть масса причин совершать действия, направленные на получение выгоды и нанесение ущерба различной природы: от угрозы жизни кандидату в президенты до взрыва атомной бомбы на территории США. Простые жители в этой игре всего лишь пешки, но именно ради их спокойствия Бауэр с коллегами готовы рисковать жизнью.