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Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Постер сериала 24 часа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
23 постера
Киноафиша Сериалы 24 часа

24 часа (2001 - 2014)

24 18+
Год выпуска 2001
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 146 часов 12 минут

О чем сериал

Жизнь Джека Бауэра, агента контртеррористического подразделения Лос-Анджелеса, настолько насыщена событиями, что от его решений не просто каждый день, а буквально каждый час зависит жизнь многих людей. Международные террористы, бывшие агенты и профессиональные военные, иностранные спецслужбы - у всех них есть масса причин совершать действия, направленные на получение выгоды и нанесение ущерба различной природы: от угрозы жизни кандидату в президенты до взрыва атомной бомбы на территории США. Простые жители в этой игре всего лишь пешки, но именно ради их спокойствия Бауэр с коллегами готовы рисковать жизнью.

В ролях
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Сара Кларк
Сара Кларк
Джеймс Моррисон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
24 часа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2003, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2007, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2009, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2010, 24 эпизода
 
24 часа - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2014, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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