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Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Lee J. Cobb
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Ли Дж. Кобб
Lee J. Cobb
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Дата рождения
8 декабря 1911
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
11 февраля 1976
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Ли Дж. Кобба
Родился 8 декабря 1911 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Ли Дж. Кобба
Изгоняющий дьявола
ужасы, драма, триллер
1973, США
8.0
Освобождение Лорда Байрона Джонса
драма, мелодрама, криминал
1970, США
6.0
Блеф Кугана
боевик, комедия, криминал
1968, США
6.0
Приди и протруби в свой рог
комедия
1963, США
6.0
Исход
боевик, драма, военный, исторический
1960, США
6.0
Зеленые поместья
мелодрама, приключения, драма
1959, США
5.0
12 разгневанных мужчин
драма, детектив
1957, США
7.0
В порту
мелодрама, драма, криминал
1954, США
7.0
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