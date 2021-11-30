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Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Brad Dourif
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Брэд Дуриф
Brad Dourif
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Дата рождения
18 марта 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Хантингтон, Западная Вирджиния, США
Рост
175 см
Биография Брэда Дурифа
Родился 18 марта 1950 года. Хантингтон, Западная Вирджиния, США.
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Фильмография Брэда Дурифа
Дэдвуд
криминал
2019, США
6.0
Сага о чудовище. Сумерки
ужасы, фэнтези
2018, США
5.0
Культ Чаки
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Проклятие Чаки
ужасы, триллер, боевик
2013, США
6.0
Алчность
фантастика
2012, Канада
3.0
Уловка .44
боевик, вестерн, драма
2011, США
6.0
Кровавый выстрел
ужасы, комедия, боевик
2010, США
3.0
Письмо счастья
ужасы, триллер
2010, США
6.0
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Сериал о кукле-убийце «Чаки» продлен на второй сезон
Первый сезон хоррора был успешен.
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30 ноября 2021 13:16
Кукла-убийца орудует кухонным ножом в новом трейлере сериала «Чаки»
Шоу будет духовным продолжением оригинального фильма.
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4 октября 2021 10:43
Смертоносная кукла разделывает жабу в первом отрывке из сериала «Чаки»
Премьера состоится уже совсем скоро.
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28 сентября 2021 12:17
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