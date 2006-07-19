Меню
Джек Уорден
Джек Уорден Jack Warden
Киноафиша Персоны Джек Уорден

Джек Уорден

Jack Warden

Дата рождения
18 сентября 1920
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
19 июля 2006
Карьера
Актер

Популярные фильмы

12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин (1957)
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать (1976)
Будучи там 7.9
Будучи там (1979)

Фильмография Джек Уорден

Все 25 Фильмы 25 Актер 25
Чем заняться мертвецу в Денвере? 6.5
Чем заняться мертвецу в Денвере? Things to Do in Denver When You`re Dead
комедия, триллер, боевик 1995, США
Великая Афродита 7.5
Великая Афродита Mighty Aphrodite
комедия 1995, США
Пока ты спал 7.3
Пока ты спал While You Were Sleeping
комедия, мелодрама 1995, США
Пули над Бродвеем 7
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
комедия, криминал 1994, США
Виновен вне подозрений 5.7
Виновен вне подозрений Guilty as Sin
драма, триллер, криминал 1993, США
Игрушки 5.1
Игрушки Toys
комедия, фэнтези 1992, США
Трудный ребенок 2 5.3
Трудный ребенок 2 Problem Child 2
комедия, семейный 1991, США
Трудный ребенок 5.5
Трудный ребенок Problem Child
комедия, семейный 1990, США
Президио 6
Президио The Presidio
боевик, триллер, криминал 1988, США
Авиатор 5.6
Авиатор The Aviator
приключения, драма 1985, США
Взломщики 5.2
Взломщики Crackers
комедия, криминал 1984, США
Вердикт 7.5
Вердикт The Verdict
драма 1982, США
Подержанные автомобили 6.8
Подержанные автомобили Used Cars
комедия 1980, США
Правосудие для всех 7.4
Правосудие для всех ...and Justice For All
драма, триллер, криминал 1979, США
Пленники Посейдона 4.7
Пленники Посейдона Beyond the Poseidon Adventure
приключения, драма, боевик 1979, США
Будучи там 7.9
Будучи там Being There
драма, комедия 1979, США
Чемпион 6.9
Чемпион The Champ
драма, спорт 1979, США
Небеса могут подождать 6.9
Небеса могут подождать Heaven Can Wait
мелодрама, комедия, фэнтези, спорт 1978, США
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
исторический, триллер, драма 1976, США
Шампунь 6.4
Шампунь Shampoo
драма, мелодрама 1975, США
Прощай, Брейверман 5.6
Прощай, Брейверман Bye Bye Braverman
драма, комедия 1968, США
Такая женщина 6.1
Такая женщина That Kind of Woman
мелодрама, военный, драма, комедия 1959, США
Шум и ярость 6.2
Шум и ярость The Sound and the Fury
драма 1959, США
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
драма, детектив 1957, США
