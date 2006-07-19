Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Джек Уорден
Jack Warden
Джек Уорден
Jack Warden
Дата рождения
18 сентября 1920
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
19 июля 2006
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
8.1
Вся президентская рать
(1976)
7.9
Будучи там
(1979)
Фильмография Джек Уорден
6.5
Чем заняться мертвецу в Денвере?
Things to Do in Denver When You`re Dead
комедия, триллер, боевик
1995, США
7.5
Великая Афродита
Mighty Aphrodite
комедия
1995, США
7.3
Пока ты спал
While You Were Sleeping
комедия, мелодрама
1995, США
Смотреть трейлер
7
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
комедия, криминал
1994, США
5.7
Виновен вне подозрений
Guilty as Sin
драма, триллер, криминал
1993, США
5.1
Игрушки
Toys
комедия, фэнтези
1992, США
5.3
Трудный ребенок 2
Problem Child 2
комедия, семейный
1991, США
5.5
Трудный ребенок
Problem Child
комедия, семейный
1990, США
6
Президио
The Presidio
боевик, триллер, криминал
1988, США
5.6
Авиатор
The Aviator
приключения, драма
1985, США
5.2
Взломщики
Crackers
комедия, криминал
1984, США
7.5
Вердикт
The Verdict
драма
1982, США
6.8
Подержанные автомобили
Used Cars
комедия
1980, США
7.4
Правосудие для всех
...and Justice For All
драма, триллер, криминал
1979, США
4.7
Пленники Посейдона
Beyond the Poseidon Adventure
приключения, драма, боевик
1979, США
7.9
Будучи там
Being There
драма, комедия
1979, США
6.9
Чемпион
The Champ
драма, спорт
1979, США
6.9
Небеса могут подождать
Heaven Can Wait
мелодрама, комедия, фэнтези, спорт
1978, США
8.1
Вся президентская рать
All the President's Men
исторический, триллер, драма
1976, США
6.4
Шампунь
Shampoo
драма, мелодрама
1975, США
5.6
Прощай, Брейверман
Bye Bye Braverman
драма, комедия
1968, США
6.1
Такая женщина
That Kind of Woman
мелодрама, военный, драма, комедия
1959, США
6.2
Шум и ярость
The Sound and the Fury
драма
1959, США
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
