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Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
Киноафиша
Персоны
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
Дата рождения
8 декабря 1930
Возраст
83 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
1 февраля 2014
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Максимилиан Шелл
Родился 8 декабря 1930 года. Вена, Австрия.
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8.2
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(1961)
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(1991)
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(1977)
Фильмография Максимилиан Шелл
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The Brothers Bloom
комедия, приключения, драма, мелодрама
2008, США
Смотреть трейлер
6.4
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драма, биография, исторический, мини-сериал
1999, Канада
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Столкновение с бездной
Deep Impact
мелодрама, фантастика, боевик, драма, триллер
1998, США
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Маленькая Одесса
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В плену песков
Far Off Place
драма, приключения, семейный
1993, США
7.6
Молодая Екатерина
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6.4
Так жить нельзя
Tak zhit nelzya
документальный
1990, СССР / Германия
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