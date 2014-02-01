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Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
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Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
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Дата рождения
8 декабря 1930
Возраст
83 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
1 февраля 2014
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Максимилиан Шелл
Родился 8 декабря 1930 года. Вена, Австрия.
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Фильмография Максимилиан Шелл
Братья Блум
комедия, приключения, драма, мелодрама
2008, США
6.0
Столкновение с бездной
мелодрама, фантастика, боевик, драма, триллер
1998, США
6.0
Вампиры
боевик, ужасы, триллер
1998, США / Япония
6.0
Маленькая Одесса
драма, криминал
1994, США
6.0
В плену песков
драма, приключения, семейный
1993, США
7.0
Молодая Екатерина
биография, драма
1991, США
7.0
Чёрная дыра
боевик, фантастика
1979, США
6.0
Джулия
драма
1977, США
7.0
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