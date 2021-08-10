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Изабель Аджани
Изабель Аджани
Isabelle Adjani
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Изабель Аджани
Isabelle Adjani
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Дата рождения
27 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Дэниел Дэй-Льюис
были в отношениях
Биография Изабель Аджани
Родилась 27 июня 1955 года. Париж, Франция.
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Фильмография Изабель Аджани
Петер фон Кант
драма
2022, Франция
7.0
Мир принадлежит тебе
комедия, криминал
2018, Франция
5.0
Красотки в Париже
комедия
2013, Франция
6.0
Насильно
боевик
2011, Франция
4.0
Последний мамонт Франции
комедия
2010, Франция
7.0
Последний урок
драма
2008, Франция / Бельгия
7.0
Счастливого пути
драма, комедия
2003, Франция
6.0
Дьявольщина
триллер, криминал
1996, США
5.0
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Культовому психологическому триллеру в этом году исполнилось 40 лет.
Написать
10 августа 2021 15:41
Изабель Аджани снимется у Франсуа Озона в адаптации пьесы Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы»
Съемки ленты должны стартовать уже на этой неделе.
Написать
18 марта 2021 11:25
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Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
были в отношениях
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