Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Мервин ЛеРой
Mervyn LeRoy
Киноафиша
Персоны
Мервин ЛеРой
Мервин ЛеРой
Mervyn LeRoy
Дата рождения
15 октября 1900
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 сентября 1987
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Популярные фильмы
7.9
Волшебник страны Оз
(1939)
7.8
Мост Ватерлоо
(1940)
7.3
Маленькие женщины
(1949)
Фильмография Мервин ЛеРой
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Нуар
Приключения
Семейный
Сказка
Год
Все
1962
1951
1949
1946
1940
1939
1936
1934
1931
Все
9
Фильмы
9
Режиссер
9
Продюсер
3
7.1
Джипси
Gypsy
мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1962, США
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
мелодрама, драма
1951, США
7.3
Маленькие женщины
Little Women
драма, мелодрама, семейный
1949, США
6.5
Безоговорочно
Without Reservations
комедия, мелодрама
1946, США
7.8
Мост Ватерлоо
Waterloo Bridge
военный, мелодрама, драма
1940, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
мюзикл, семейный, сказка, приключения
1939, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
мелодрама, приключения, драма
1936, США
7.1
Зарница
Heat Lightning
криминал, драма
1934, США
7.2
Маленький Цезарь
Little Caesar
нуар, драма, криминал
1931, США
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667