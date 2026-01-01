Оповещения от Киноафиши
Мервин ЛеРой Mervyn LeRoy
Киноафиша Персоны Мервин ЛеРой

Мервин ЛеРой

Mervyn LeRoy

Дата рождения
15 октября 1900
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 сентября 1987
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер

Популярные фильмы

Фильмография Мервин ЛеРой

Жанр
Год
Джипси 7.1
Джипси Gypsy
мюзикл, драма, комедия, мелодрама 1962, США
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
мелодрама, драма 1951, США
Маленькие женщины 7.3
Маленькие женщины Little Women
драма, мелодрама, семейный 1949, США
Безоговорочно 6.5
Безоговорочно Without Reservations
комедия, мелодрама 1946, США
Мост Ватерлоо 7.8
Мост Ватерлоо Waterloo Bridge
военный, мелодрама, драма 1940, США
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
мюзикл, семейный, сказка, приключения 1939, США
Антони-неудачник 6.3
Антони-неудачник Anthony Adverse
мелодрама, приключения, драма 1936, США
Зарница 7.1
Зарница Heat Lightning
криминал, драма 1934, США
Маленький Цезарь 7.2
Маленький Цезарь Little Caesar
нуар, драма, криминал 1931, США
