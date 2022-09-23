Меню
Луиза Флетчер

Дата рождения
22 июля 1934
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
23 сентября 2022
Карьера
Актриса

Фильмография Луиза Флетчер

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 11 Актриса 11
Кассадага 5.8
Кассадага Cassadaga
ужасы, триллер 2011, США
Milos Forman: What doesn't kill you... 7.6
Milos Forman: What doesn't kill you... Milos Forman: Co te nezabije...
документальный 2009, Чехия / Франция / Германия
Деннис - мучитель Рождества 4.7
Деннис - мучитель Рождества A Dennis the Menace Christmas
комедия, семейный, фэнтези 2007, Канада / США
Жестокие игры 7.4
Жестокие игры Cruel Intentions
мелодрама, драма, триллер 1999, США
Два дня в долине 6.6
Два дня в долине Two Days In The Valley
криминал, триллер, драма, комедия 1996, США
Учитель и чудовища 5.8
Учитель и чудовища High School High
комедия, криминал, мелодрама 1996, США
Виртуозность 6.2
Виртуозность Virtuosity
фантастика, боевик, триллер, криминал 1995, США
Воспламеняющая взглядом 7
Воспламеняющая взглядом Firestarter
фантастика, ужасы, триллер 1984, США
Мозговой штурм 6.4
Мозговой штурм Brainstorm
фантастика, триллер 1983, США
Изгоняющий дьявола II: Еретик 3.8
Изгоняющий дьявола II: Еретик Exorcist II: The Heretic
детектив, фэнтези, ужасы, триллер 1977, США
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
драма 1975, США
Новости о Луиза Флетчер
Сара Полсон в первом трейлере сериала-приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Сара Полсон в первом трейлере сериала-приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
