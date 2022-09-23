Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Луиза Флетчер
Louise Fletcher
Луиза Флетчер
Louise Fletcher
Дата рождения
22 июля 1934
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
23 сентября 2022
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
(1975)
Билеты
7.6
Milos Forman: What doesn't kill you...
(2009)
7.4
Жестокие игры
(1999)
Фильмография Луиза Флетчер
5.8
Кассадага
Cassadaga
ужасы, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
7.6
Milos Forman: What doesn't kill you...
Milos Forman: Co te nezabije...
документальный
2009, Чехия / Франция / Германия
4.7
Деннис - мучитель Рождества
A Dennis the Menace Christmas
комедия, семейный, фэнтези
2007, Канада / США
7.4
Жестокие игры
Cruel Intentions
мелодрама, драма, триллер
1999, США
6.6
Два дня в долине
Two Days In The Valley
криминал, триллер, драма, комедия
1996, США
5.8
Учитель и чудовища
High School High
комедия, криминал, мелодрама
1996, США
6.2
Виртуозность
Virtuosity
фантастика, боевик, триллер, криминал
1995, США
7
Воспламеняющая взглядом
Firestarter
фантастика, ужасы, триллер
1984, США
6.4
Мозговой штурм
Brainstorm
фантастика, триллер
1983, США
3.8
Изгоняющий дьявола II: Еретик
Exorcist II: The Heretic
детектив, фэнтези, ужасы, триллер
1977, США
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
драма
1975, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
