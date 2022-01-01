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Крис Сарандон
Крис Сарандон
Chris Sarandon
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Крис Сарандон
Chris Sarandon
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Дата рождения
24 июля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Крис Сарандон
Актер, продюсер. Родился 24 июля 1942 года, Беркли, США
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Фильмография Крис Сарандон
Защитник
криминал
2011, США
7.0
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.0
Детские игры
ужасы
1988, США
6.0
Принцесса-невеста
боевик, мелодрама, семейный, приключения, комедия
1987, США
7.0
Ночь страха
ужасы, комедия, триллер
1985, США
7.0
Протокол
комедия
1984, США
5.0
Уик-энд Остермана
боевик, триллер
1983, США
5.0
Часовой
ужасы, драма, мистика
1977, США
6.0
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