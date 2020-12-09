Голди Хоун - американская актриса, продюсер и режиссер, родилась 21 ноября 1945 в Вашингтоне в семье владелицы танцевальной студии Лауры Штейнофф и музыканта Эдварда Рутледжа Хоуна. Голди занималась балетом с трех лет, а в возрасте шестнадцати лет дебютировала на сцене театра в постановке «Ромео и Джульетта». После этого Хоун еще много лет посвятила исключительно танцам, а в семнадцать лет уже преподавала их в собственной школе. Первый агент, с которым будущая актриса подписала контракт, заметил ее именно в танцевальном шоу.

Фильмы и сериалы с Голди Хоун

Кинокарьера Голди развивалась довольно стремительно. Впервые она появилась на телеэкранах в комедийном сериале «Хохмы Роуэна и Мартина» (1968-1973) и сразу же завоевала сердца миллионов американских зрителей, а за свою следующую роль в фильме «Цветок кактуса» (1969) уже получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Еще одной яркой ролью в карьере Голди стала роль в картине Стивена Спилберга «Шугарлендский экспресс» (1974). За роль в ленте «Рядовой Бенджамин» (1980) актриса получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Также Голди Хоун можно увидеть в фильмах «Бабочки свободны» (1972), «Шампунь» (1975), «Герцогиня и Грязный лис» (1976), и «Грязная игра» (1978). В 80-е годы популярность актрисы быстро росла, отчасти этому также поспособствовал успех ее телешоу, созданным совместно с Лайзой Минелли, которое четыре раза номинировали на премию «Эмми». В 1987 году Голди сыграла главную роль в комедии «За бортом», где познакомилась со своим будущим мужем Куртом Расселом.

Голди Хоун – «Смерть ей к лицу»

Многие телезрители помнят актрису благодаря яркой роли в культовой черной комедии «Смерть ей к лицу». Вместе с Голди главные роли в картине исполнили звезды Голливуда Брюс Уиллис и Мерил Стрип. Фильм собрал в прокате около 150 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов и остается классикой своего жанра.

За 90-е годы Голди Хоун также успела засветиться в таких фильмах, как «Птичка на проводе» (1990), «Обман» (1991), «Хозяйка дома», «Клуб первых жен» (1996) и «Приезжие» (1999). В начале 2000-х актриса взяла перерыв в съемках, чтобы ухаживать за своей матерью, которая четыре года спустя скончалась от рака. После перерыва в мир кино Голди вернулась уже в качестве продюсера и режиссера. В 2005 году Хоун выпустила в свет автобиографическую книгу «Лотос прорастает из грязи», где поделилась с читателями своими жизненными принципами и воспоминаниями о молодости.

Личная жизнь Голди Хоун

Первым мужем Голди Хоун был танцор Гус Триконис, но брак продлился недолго. Затем она вышла замуж за Билла Хадсона, в этом браке родилось двое детей – Оливер и Кейт, оба из которых стали актерами. В 1980 году Голди развелась с Биллом, который через суд отобрал у бывшей супруги и своих детей дом. В 1983 году актриса познакомилась с Куртом Расселом, они поженились в тот же год и с тех пор не расставались. В 1986 году у актеров родился сын Уайетт Хоун-Рассел.