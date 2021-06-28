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Лив Ульман
Лив Ульман
Liv Ullmann
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Лив Ульман
Liv Ullmann
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Дата рождения
16 декабря 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Лив Ульман
Родилась 16 декабря 1938 года. Токио, Япония.
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Фильмография Лив Ульман
Ингрид Бергман: В ее собственных словах
документальный
2015, Швеция
7.0
Фрекен Юлия
драма
2014, Норвегия / Великобритания
5.0
Сарабанда
драма, мюзикл
2003, Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия / Италия / Австрия / Германия
7.0
Частные беседы
драма
1996, Швеция / Норвегия / Дания / Финляндия / Исландия
7.0
Кристин Лаврансдаттер
драма
1995, Германия / Норвегия / Швеция
4.0
Бык
драма
1991, Швеция / Норвегия / Дания
7.0
Надеемся, что будет девочка
драма, комедия
1986, Франция / Италия
6.0
Женщина с моря
драма
1979, Норвегия
6.0
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Сэмюэл Л Джексон, Лив Ульман, Элейн Мей и Дэнни Гловер удостоятся «Оскаров» за особые достижения в кино
Свои почетные награды знаменитые артисты получат 15 января 2022 года.
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28 июня 2021 13:56
На замену Мишель Уильямс: Джессика Честейн снимется в сериале «Сцены из супружеской жизни»
Главную мужскую роль сыграет Оскар Айзек.
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26 октября 2020 11:06
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