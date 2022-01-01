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Крис Кристофферсон

Kris Kristofferson
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон Kris Kristofferson
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Дата рождения
22 июня 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Композитор
Биография Крис Кристофферсон

Родился 22 июня 1936 года. Браунсвилл, США.

Фильмография Крис Кристофферсон
История дельфина 2
История дельфина 2
драма, семейный 2014, США
7.0
Жизнь в мотеле
Жизнь в мотеле
драма, триллер, детектив 2012, США
5.0
Черный дрозд
Черный дрозд
драма, криминал, триллер 2012, США
6.0
Радостный шум
Радостный шум
мюзикл, комедия 2012, США
5.0
The Greening of Whitney Brown
The Greening of Whitney Brown
приключения 2011, США
5.0
История дельфина
История дельфина
драма 2011, США
7.0
Обещать - не значит жениться
Обещать - не значит жениться
комедия 2008, США
7.0
Окись
Окись
триллер 2008, США
7.0
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