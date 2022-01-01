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Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
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Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
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Дата рождения
22 июня 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Композитор
Биография Крис Кристофферсон
Родился 22 июня 1936 года. Браунсвилл, США.
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Фильмография Крис Кристофферсон
История дельфина 2
драма, семейный
2014, США
7.0
Жизнь в мотеле
драма, триллер, детектив
2012, США
5.0
Черный дрозд
драма, криминал, триллер
2012, США
6.0
Радостный шум
мюзикл, комедия
2012, США
5.0
The Greening of Whitney Brown
приключения
2011, США
5.0
История дельфина
драма
2011, США
7.0
Обещать - не значит жениться
комедия
2008, США
7.0
Окись
триллер
2008, США
7.0
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