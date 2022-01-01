Карманные деньги, 1976

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о выходе в прокат О фильме Это лёгкий и лиричный фильм, рассказывающий о жизни и проблемах подростков из маленького французского городка: первая любовь в темном зале кинотеатра, маленькие кражи в магазине, забавные истории в отношениях с родителями… Развернуть 7.7 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 44 минуты Год выпуска 1976 Премьера в мире 17 марта 1976 Режиссер Франсуа Трюффо В ролях Паскаль Брюшон Ивон Бутина Коринна Букар Марсель Бербер Николь Феликс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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