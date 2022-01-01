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Карманные деньги
L'argent de poche
Карманные деньги, 1976
1976 / Франция
7.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Это лёгкий и лиричный фильм, рассказывающий о жизни и проблемах подростков из маленького французского городка: первая любовь в темном зале кинотеатра, маленькие кражи в магазине, забавные истории в отношениях с родителями…
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7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
1976
Премьера в мире
17 марта 1976
Режиссер
Франсуа Трюффо
В ролях
Паскаль Брюшон
Ивон Бутина
Коринна Букар
Марсель Бербер
Николь Феликс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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