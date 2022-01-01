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Карманные деньги, 1976

1976 / Франция
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Это лёгкий и лиричный фильм, рассказывающий о жизни и проблемах подростков из маленького французского городка: первая любовь в темном зале кинотеатра, маленькие кражи в магазине, забавные истории в отношениях с родителями…
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 17 марта 1976
Режиссер
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
В ролях
Паскаль Брюшон
Ивон Бутина
Коринна Букар
Марсель Бербер
Николь Феликс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карманные деньги 2 постера
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