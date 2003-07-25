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Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
John Schlesinger
О персоне
Фильмография
Джон Шлезингер
John Schlesinger
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Дата рождения
16 февраля 1926
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
25 июля 2003
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Джона Шлезингера
Родился 16 февраля 1926 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джона Шлезингера
Сказки Гофмана
опера
2016, Великобритания
0.0
Око за око
триллер, криминал, драма
1996, США
6.0
Жилец
триллер
1990, США
6.0
Агенты Сокол и Снеговик
триллер, драма
1984, США / Великобритания
6.0
Янки
драма, военный
1979, США / ФРГ / Великобритания
5.0
Марафонец
триллер, криминал
1976, США
7.0
Полуночный ковбой
драма
1969, США
6.0
Дорогая
мелодрама, драма
1965, Великобритания
6.0
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