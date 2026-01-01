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Постер фильма Кузен, кузина
6.8
Киноафиша Фильмы Кузен, кузина
6.8

Кузен, кузина

, 1975
Cousin cousine
Франция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Кузен, кузина
6.8

О фильме

История любви кузена и кузины, познакомившихся на свадьбе бабушки. Она замужем и работает в конторе секретаршей, а он преподает танцы, и у него есть 16-летняя дочь от первого брака. Муж кузины, изменяющий жене направо и налево, увидев, что его благоверная способна пробудить в других большую любовь, решил порвать со всеми своими любовницами, но было уже поздно.

В ролях

Мари-Кристин Барро
Marthe
Виктор Лану
Ludovic
Мари-Франс Пизье
Karine
Ги Маршан
Pascal
Жинет Гарсэн
Biju
Sybil Maas
Diane
Попек
Sacy
Pierre Plessis
Gobert
Catherine Verlor
Nelsa
Юбер Жиню
Thomas
Режиссер Жан-Шарль Таккелла
Сценарист Жан-Шарль Таккелла, Даниель Томпсон
Композитор Gérard Anfosso
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 19 ноября 1975
Дата выхода
25 июня 1976 США
19 ноября 1975 Франция
MPAA R
Производство Gaumont International, Les Films Pomereu
Другие названия
Cousin cousine, Cousin, Cousine, Primo, prima, Cousin Cousin, Cugino cugina, Fætter og kusine, Hellyyden aika, Kuzen Kuzeni, Kuzyn, kuzynka, Lykken er å elske, Primo e Prima, Primo y prima, Sógorok, sógornők, Xadelfos, xadelfi, Кузен, кузина, さよならの微笑, Cugino, cugina, Neef Nicht

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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