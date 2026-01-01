История любви кузена и кузины, познакомившихся на свадьбе бабушки. Она замужем и работает в конторе секретаршей, а он преподает танцы, и у него есть 16-летняя дочь от первого брака. Муж кузины, изменяющий жене направо и налево, увидев, что его благоверная способна пробудить в других большую любовь, решил порвать со всеми своими любовницами, но было уже поздно.
ПроизводствоGaumont International, Les Films Pomereu
Другие названия
Cousin cousine, Cousin, Cousine, Primo, prima, Cousin Cousin, Cugino cugina, Fætter og kusine, Hellyyden aika, Kuzen Kuzeni, Kuzyn, kuzynka, Lykken er å elske, Primo e Prima, Primo y prima, Sógorok, sógornők, Xadelfos, xadelfi, Кузен, кузина, さよならの微笑, Cugino, cugina, Neef Nicht