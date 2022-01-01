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Джон Г. Эвилдсен
Джон Г. Эвилдсен
John G. Avildsen
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Джон Г. Эвилдсен
John G. Avildsen
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Дата рождения
21 декабря 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер
Биография Джон Г. Эвилдсен
Родился 21 декабря, 1935 года. Ок-Парк, Иллинойс, США
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Фильмография Джон Г. Эвилдсен
Инферно
боевик, комедия, драма
1999, США / Франция
5.0
Рокки 5
спорт, драма
1990, США
5.0
Парень-каратист 3
боевик, драма, семейный
1989, США
5.0
Парень-каратист 2
семейный, спорт
1986, США
6.0
Парень-каратист
семейный
1984, США
7.0
Соседи
комедия
1981, США
5.0
Формула
криминал, триллер
1980, США / Германия
5.0
Рокки
спорт, мелодрама, драма
1976, США
7.0
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