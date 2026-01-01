Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Рыжая белка
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Киноафиша Фильмы Рыжая белка

Рыжая белка

Ardilla roja, La 18+
О фильме

Летний вечер в Сан-Себастьяне. Хота в ярости бьет ногами ограду пляжа: он никак не может собраться с мужеством и броситься с рифа. Внезапно в другой конец ограды врезается мотоцикл, и Хота видит, как водитель падает на песок. Он бежит помочь ему и обнаруживает, что это девушка. Она потеряла память, не может вспомнить ни своего имени, ни откуда она, ни даже цвет своих глаз. Санитар скорой помощи полагает, что Хота как-то связан с несчастным случаем и разрешает ему поехать с ними в больницу. Там Хота записывает девушку под именем Лиса и говорит, что они живут вместе вот уже 4 года. Хота когда-то был лидером рок-группы "Мухи", куда помимо него входили еще четыре девушки. После распада группы Хота четыре года прожил с одной из них, Эли, которой посвятил песню "Элиса". Эли недавно ушла от него. Хота чинит мотоцикл и убеждает Лису сбежать из больницы. Они едут в кемпинг под названием "Рыжая белка". В этом кемпинге, окруженном лесом белых деревьев, среди сосен, где обитают маленькие и очень сообразительные резвые существа, развивается история любви и разочарований между двумя совершенно незнакомыми людьми.
Страна Испания
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 21 апреля 1993
Дата выхода
21 апреля 1993 Испания
24 марта 1994 Нидерланды
16 февраля 1994 Франция
Производство Sociedad General de Televisión (Sogetel)
Другие названия
La ardilla roja, The Red Squirrel, Das rote Eichhörnchen, De rode eekhoorn, Den röda ekorren, Det røde egern, Det røde ekornet, L'écureuil rouge, O Esquilo vermelho, Punainen orava, Ruda wiewiórka, Vörös mókus, Рыжая белка, Чeрвената катеричка, 赤いリス
Режиссер
Хулио Медем
В ролях
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Кармело Гомес
Мария Барранко
Нанчо Ново
Кристина Маркос
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
11 голосов
7.1 IMDb
