Летний вечер в Сан-Себастьяне. Хота в ярости бьет ногами ограду пляжа: он никак не может собраться с мужеством и броситься с рифа. Внезапно в другой конец ограды врезается мотоцикл, и Хота видит, как водитель падает на песок. Он бежит помочь ему и обнаруживает, что это девушка. Она потеряла память, не может вспомнить ни своего имени, ни откуда она, ни даже цвет своих глаз. Санитар скорой помощи полагает, что Хота как-то связан с несчастным случаем и разрешает ему поехать с ними в больницу. Там Хота записывает девушку под именем Лиса и говорит, что они живут вместе вот уже 4 года. Хота когда-то был лидером рок-группы "Мухи", куда помимо него входили еще четыре девушки. После распада группы Хота четыре года прожил с одной из них, Эли, которой посвятил песню "Элиса". Эли недавно ушла от него. Хота чинит мотоцикл и убеждает Лису сбежать из больницы. Они едут в кемпинг под названием "Рыжая белка". В этом кемпинге, окруженном лесом белых деревьев, среди сосен, где обитают маленькие и очень сообразительные резвые существа, развивается история любви и разочарований между двумя совершенно незнакомыми людьми.

