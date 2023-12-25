В основу картины положена реальная история человека, который в 20-30-х годах ХХ века произвел в Европе фурор как ясновидец и чародей. После ранения в голову в окопах Первой мировой австрийский солдат Клаус Шнайдер приобретает дар читать мысли людей и с пугающей точностью предсказывать будущее. Очень скоро он превращается в известного на всю Европу медиума. Теперь его зовут Ян Хануссен, его обожают и боятся одновременно. Предсказав Гитлеру победу на выборах, он становится фаворитом нацистов, которые используют его незаурядные способности в своих целях...
|9 октября 2032
|Австрия
|16
|21 апреля 1989
|Великобритания
|6 октября 1988
|Венгрия
|13 октября 1988
|Германия
|10 марта 1989
|США
|20 мая 1988
|Франция
|25 декабря 1988
|Швеция