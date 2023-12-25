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Постер фильма Хануссен
6.4
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6.4

Хануссен

, 1988
Hanussen
Венгрия, ФРГ, Австрия / драма / 18+
Постер фильма Хануссен
6.4

О фильме

В основу картины положена реальная история человека, который в 20-30-х годах ХХ века произвел в Европе фурор как ясновидец и чародей. После ранения в голову в окопах Первой мировой австрийский солдат Клаус Шнайдер приобретает дар читать мысли людей и с пугающей точностью предсказывать будущее. Очень скоро он превращается в известного на всю Европу медиума. Теперь его зовут Ян Хануссен, его обожают и боятся одновременно. Предсказав Гитлеру победу на выборах, он становится фаворитом нацистов, которые используют его незаурядные способности в своих целях...

В ролях

Вальтер Шмидингер
Propaganda chief
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Eric Jan Hanussen
Адриана Беджиньска
Wally
Эрланд Юзефсон
Dr. Bettelheim
Ильдико Баншаги
Sister Betty
Карой Эперьеш
Captain Tibor Nowotny
Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Valery de la Meer
Colette Pilz-Warren
Dagma
Дьердь Черхалми
Count Trantow-Waldbach
Michal Bajor
Becker
Режиссер Иштван Сабо
Сценарист Питер Добаи, Эрик Ян Хануссен, Пауль Хенге, Габриэлла Прекоп
Композитор Зденко Тамаши, György Vukán
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия / ФРГ / Австрия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 20 мая 1988
Дата выхода
9 октября 2032 Австрия 16
21 апреля 1989 Великобритания
6 октября 1988 Венгрия
13 октября 1988 Германия
10 марта 1989 США
20 мая 1988 Франция
25 декабря 1988 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $82 635
Производство Central Cinema Company Film (CCC), Hungarofilm, Mafilm
Другие названия
Hanussen, Hanussen: Hitler's Astrologer, Hanussen, el adivino, Hanussen, o Profeta, Hanussen: Un vidente de la decadencia, La notte dei maghi, Ханусен, Хануссен, Ясновидецът, ハヌッセン

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

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