Черепки, 1980

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о выходе в прокат О фильме История типичного человека наших дней сорока лет, который переживает семейный и духовный кризис, проводит ревизию своих жизненных ценностей. Развернуть 6.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 1980 Премьера в мире 8 июня 1981 Режиссер Иштван Гаал В ролях Зыгмунт Малянович Тамаш Хорват Каталин Дьёндьешши Жорж Вильсон Ласло Хорват Все актеры и съемочная группа 1 постер

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