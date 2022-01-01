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Черепки
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Cserepek

Черепки, 1980

1980 / Венгрия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
История типичного человека наших дней сорока лет, который переживает семейный и духовный кризис, проводит ревизию своих жизненных ценностей.
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 8 июня 1981
Режиссер
Иштван Гаал
В ролях
Зыгмунт Малянович
Тамаш Хорват
Каталин Дьёндьешши
Жорж Вильсон
Ласло Хорват
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черепки 1 постер
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