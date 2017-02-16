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Mephisto
Мефисто, 1981
1981 / ФРГ / Венгрия / Австрия
6.9
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Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 24 минуты
Год выпуска
1981
Премьера в мире
11 февраля 1981
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Клаус Мария Брандауэр
Кристина Янда
Рольф Хоппе
Питер Андораи
Карин Бойд
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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