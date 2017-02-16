Мефисто, 1981

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 2 часа 24 минуты Год выпуска 1981 Премьера в мире 11 февраля 1981 Режиссер Иштван Сабо В ролях Клаус Мария Брандауэр Кристина Янда Рольф Хоппе Питер Андораи Карин Бойд Все актеры и съемочная группа 2 постера

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