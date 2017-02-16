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Mephisto

Мефисто, 1981

1981 / ФРГ / Венгрия / Австрия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 11 февраля 1981
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Кристина Янда
Рольф Хоппе
Питер Андораи
Карин Бойд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мефисто 2 постера
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16 февраля 2017 21:57
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