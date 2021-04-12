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Солярис Солярис
Киноафиша Фильмы Солярис

Солярис, 1972

1972 / СССР
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Космическая миссия установила базу на планете Солярис, где, кажется, есть разумная жизнь, но подробности туманны и очень секретны. После загадочной гибели одного из трех ученых на базе, на его место отправляется его бывший друг, ученый по имени Крис Кельвин. Он находит станцию ветхой, а двух оставшихся ученых холодными и скрытными. Вскоре на базе каким-то образом появляется его жена, которая умерла десять лет назад. Крис начинает понимать сбивающую с толку природу инопланетного разума, но к этому времени чувство вины глубоко забирается ему под кожу…

  • Это был самый популярный из фильмов Андрея Тарковского за пределами Советского Союза, но сам режиссер считал его наименее любимым из всех снятых им фильмов. 
  • Станислав Лем язвительно отзывался об экранизации своего романа и жаловался, что он писал его не об «эротических проблемах людей в космосе».
  • В фильме есть несколько отсылок к роману Сервантеса «Дон Кихот». В библиотеке Снаут цитирует из романа, «Никогда раньше, Санчо, я не слышал, чтобы ты говорил так элегантно, как сейчас». В какой-то момент доктор Снаут также упоминает наклон ветряных мельниц, а во время знаменитой сцены невесомости открытая книга с иллюстрацией Гюстава Доре пролетает мимо главных героев. На ней изображен сам странствующий рыцарь на своем коне Росинанте.

Космическая экспедиция несколько лет безрезультатно исследует планету Солярис, на которой обнаружен «‎разумный»‎ Океан. Чтобы разобраться в пользе исследований, на Солярис отправляется психолог Крис Кельвин. Там доктор обнаруживает экипаж, как ему кажется, обезумевший из-за воссозданных Океаном мучительных, тяжелых воспоминаний. Скептицизм Криса проходит, когда он встречает покончившую с собой жену. В основу сценария Андрей Арсеньевич и сценарист Фридрих Горенштейн положили сюжетную канву одноименного романа Станислава Лема, дополнив ее новыми сценами и персонажами. Сам писатель негативно отнесся к видению романа Тарковским. «‎Солярис»‎ также подвергся цензуре и был перемонтирован, что, по словам режиссера, только пошло фильму на пользу.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 1972
Премьера в России 20 марта 1972
Премьера в мире 20 марта 1972
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
В ролях
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Юри Ярвет
Владислав Дворжецкий
Николай Гринько
Все актеры и съемочная группа
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