Солярис, 1972

Космическая миссия установила базу на планете Солярис, где, кажется, есть разумная жизнь, но подробности туманны и очень секретны. После загадочной гибели одного из трех ученых на базе, на его место отправляется его бывший друг, ученый по имени Крис Кельвин. Он находит станцию ветхой, а двух оставшихся ученых холодными и скрытными. Вскоре на базе каким-то образом появляется его жена, которая умерла десять лет назад. Крис начинает понимать сбивающую с толку природу инопланетного разума, но к этому времени чувство вины глубоко забирается ему под кожу…