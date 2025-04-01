Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дорогая Луиза
6.7
Киноафиша Фильмы Дорогая Луиза
6.7

Дорогая Луиза

, 1972
Chere Louise
Франция, Италия / драма / 18+
Постер фильма Дорогая Луиза
6.7

О фильме

После развода и смерти матери стареющая Луиза перебирается в маленький городок Аннеси и становится школьной учительницей. В тот же городок забредает молодой итальянец Луиджи, который вскоре станет для одинокой Луизы и любовником, и сыном. Ревнивая женщина отчаянно оберегает свой предмет страсти от соперниц, но хорошо понимает, что безвольный и ветреный Луиджи вряд ли останется с ней навсегда…

В ролях

Жанна Моро
Louise
Джулиан Негулеску
Luigi
Диди Перего
Frédérique Chibert
Джилл Ларсон
Poussy
Люсьенн Легран
Mademoiselle Jacquier - la logeuse
Пиппо Старнацца
Le vieil Italien
Люси Фабиоле
Anna
Дженни Арасс
Дженни Арасс
Pauline
Луи Наварр
Lucien Pulpon
Ив Робер
Magnéto - le marchand de cycles
Режиссер Филипп де Брока
Сценарист Жан-Луи Кюртис, Жан-Лу Дабади
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1972
Премьера онлайн 1 апреля 2025
Премьера в мире 1 мая 1972
Дата выхода
15 декабря 1972 Австрия
16 ноября 1972 Германия
29 января 1973 Греция
1 ноября 1972 Дания
30 сентября 1972 Испания
14 июля 1973 Италия
10 ноября 1974 Польша
28 ноября 1977 СССР
13 мая 1974 Уругвай
20 октября 1972 Финляндия
6 июня 1972 Франция
Производство Les Films Ariane, PECF, Compagnia Cinematografica Champion
Другие названия
Chère Louise, Dear Louise, Die Affaire, Louise, Querida Luisa, Amor Ilícito, Die Affäre, Droga Luiza, Kære Louise, La lunga notte di Louise, Lieve Louise, Louise - min käraste, Louise - rakkaani, Louise - Uma Mulher Sem Medo de Amar, Paranomi eftyhia, Pecados de otoño, Παράνομη ευτυχία, Дорогая Луиза, Скъпа Луиза

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Дорогая Луиза

Мое преступление
Мое преступление драма, детектив
2023, Франция
7.0
Невероятно, но факт
Невероятно, но факт комедия
2022, Франция
6.0
По правилам и без
По правилам и без комедия
2022, Франция
6.0
МРТ
МРТ драма
2022, Бельгия / Франция / Румыния / Швеция
7.0
Эстонка в Париже
Эстонка в Париже драма
2012, Франция / Бельгия / Эстония
6.0
Разрыв
Разрыв драма
2007, Франция / Израиль / Германия / Италия
5.0
Время прощания
Время прощания драма
2005, Франция
6.0
Керель
Керель драма
1982, Германия / Франция
6.0
Раса господ
Раса господ драма
1974, Франция
5.0
Натали Гранжье
Натали Гранжье драма
1972, Франция
6.0
Свидание
Свидание драма
1969, США
6.0
Блуждающий огонек
Блуждающий огонек драма
1963, Франция
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше