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После развода и смерти матери стареющая Луиза перебирается в маленький городок Аннеси и становится школьной учительницей. В тот же городок забредает молодой итальянец Луиджи, который вскоре станет для одинокой Луизы и любовником, и сыном. Ревнивая женщина отчаянно оберегает свой предмет страсти от соперниц, но хорошо понимает, что безвольный и ветреный Луиджи вряд ли останется с ней навсегда…
|15 декабря 1972
|Австрия
|16 ноября 1972
|Германия
|29 января 1973
|Греция
|1 ноября 1972
|Дания
|30 сентября 1972
|Испания
|14 июля 1973
|Италия
|10 ноября 1974
|Польша
|28 ноября 1977
|СССР
|13 мая 1974
|Уругвай
|20 октября 1972
|Финляндия
|6 июня 1972
|Франция