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Повторный брак Повторный брак
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Les mariés de l'an deux

Повторный брак, 1971

1971 / Франция / Италия / Румыния
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Француз Николя Фильбер открыл для себя Америку в 1787 году, когда нелегально пересек Атлантику в трюме корабля Индийской компании. У Николя не было ни денег, ни документов, и его посадили в тюрьму. Впрочем, в тюрьме ловкий молодой человек пробыл только три дня, после чего устроился ночным сторожем. А через пять лет умный и находчивый Фильбео сделал блестящую карьеру в Новом Свете и собирался жениться на дочери богатого судовладельца. Удачному браку мешало только одно обстоятельство — Николя был уже женат — во Франции. Теперь, чтобы разыскать свою «французскую жену» Шарлотту и оформить с ней развод, честолюбивый жених должен отправиться в страну, из которой бежал. На календаре 1793 год, во Франции революция, и путешествие обещает быть не только увлекательным, но и опасным.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1971
Возраст 18+
Режиссер
Жан-Поль Раппно
Жан-Поль Раппно
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Марлен Жобер
Лаура Антонелли
Мишель Оклер
Жюльен Гийомар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повторный брак 1 постер
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Повторный брак
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Кадры из фильма Все кадры
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