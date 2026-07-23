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Постер фильма Повторный брак
6.5
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6.5

Повторный брак

, 1971
Les mariés de l'an deux
Франция, Италия, Румыния / боевик, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Повторный брак
6.5

О фильме

Француз Николя Фильбер открыл для себя Америку в 1787 году, когда нелегально пересек Атлантику в трюме корабля Индийской компании. У Николя не было ни денег, ни документов, и его посадили в тюрьму. Впрочем, в тюрьме ловкий молодой человек пробыл только три дня, после чего устроился ночным сторожем. А через пять лет умный и находчивый Фильбео сделал блестящую карьеру в Новом Свете и собирался жениться на дочери богатого судовладельца. Удачному браку мешало только одно обстоятельство — Николя был уже женат — во Франции. Теперь, чтобы разыскать свою «французскую жену» Шарлотту и оформить с ней развод, честолюбивый жених должен отправиться в страну, из которой бежал. На календаре 1793 год, во Франции революция, и путешествие обещает быть не только увлекательным, но и опасным.

В ролях

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Nicolas Philibert - un candidat au divorce entraîné malgré lui dans la Révolution française
Марлен Жобер
Charlotte Philibert - la femme de Nicolas
Лаура Антонелли
Pauline de Guérandes - une riche héritière
Мишель Оклер
Le prince
Жюльен Гийомар
Le représentant du peuple
Марио Давид
Requiem - le cocher du prince
Шарль Деннер
Le passager partisan des républicains
Жорж Беллер
Simon
Поль Кроше
L'accusateur public
Марк Дюдикур
Le chauve
Пьер Брассер
Сами Фрей
Режиссер Жан-Поль Раппно
Сценарист Жан-Поль Раппно, Клод Соте, Даниэль Буланже, Морис Клавель
Композитор Мишель Легран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Румыния
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 7 апреля 1971
Дата выхода
15 июня 1972 Венгрия
13 сентября 1972 Германия 12
7 апреля 1971 США
7 апреля 1971 Франция
Производство Gaumont International, Rizzoli Film, Filmstudio Bucuresti
Другие названия
Les Mariés de l'an deux, Los Novios del Ano Dos, Musketier mit Hieb und Stich, The Scoundrel, Antrąkart vedęs, Aventuras de um Casal no Ano Dois, Äventyraren, Das Brautpaar des Jahres II, De ongrijpbare rebel, Der Teufelskerl, Egy válás meglepetései, El aventurero del año II, Gli sposi dell'anno secondo, Gracias y desgracias de un casado del año II, Het paartje van het jaar twee, Kahraman serseri, Knald, fald og revolution, Knall, fall og revolusjon, Małżonkowie roku drugiego, Manželé z roku II, Manželia z roku II, Mirii anului II, Nikola Filiber u ratu i ljubavi, Os Noivos da Revolução, Seikkailujen mies, Sink or Swim, Teist aastat abielus, The Married Couple of the Year Two, The Scoundrel (Les mariés de l'an II), The Swashbuckler, Παντρεμένοι αλά... γαλλικά, Младоженците от революцията, Повторний шлюб, Повторный брак, コニャックの男, Les mariés de l'an II, Swashbuckler

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о фильме

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