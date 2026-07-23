Повторный брак, 1971

Француз Николя Фильбер открыл для себя Америку в 1787 году, когда нелегально пересек Атлантику в трюме корабля Индийской компании. У Николя не было ни денег, ни документов, и его посадили в тюрьму. Впрочем, в тюрьме ловкий молодой человек пробыл только три дня, после чего устроился ночным сторожем. А через пять лет умный и находчивый Фильбео сделал блестящую карьеру в Новом Свете и собирался жениться на дочери богатого судовладельца. Удачному браку мешало только одно обстоятельство — Николя был уже женат — во Франции. Теперь, чтобы разыскать свою «французскую жену» Шарлотту и оформить с ней развод, честолюбивый жених должен отправиться в страну, из которой бежал. На календаре 1793 год, во Франции революция, и путешествие обещает быть не только увлекательным, но и опасным.